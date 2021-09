Pallavolo, l’Italia è in finale agli Europei

KATOWICE – Comunque vada il futuro è assicurato. Il ricambio generazionale voluto dal nuovo tecnico azzurro Fefè De Giorgi ha già prodotto frutti insperati. La Nazionale torna in finale agli Europei maschili superando i campioni uscenti della Serbia per 3-1 giocando una partita sontuosa e guadagnandosi il diritto a sfidare la Slovenia in finale.

Eliminati, infatti, i favoritissimi polacchi che, nonostante la spinta del pubblico di casa si dovranno accontentare della finale per il bronzo alle 17.30.

Giù il cappello comunque vada oggi, per questi ragazzi capaci non solo di giocare un’ottima pallavolo con qualità tecnica e applicazione ma anche di aver costituito un gruppo ottimamente gestito dall’uomo giusto alla guida che potranno solo che crescere negli anni,

Per l’Italia si tratta dell’undicesima finale per l’oro della sua storia a distanza di otto anni da Copenaghen 2013. In virtù del successo odierno gli azzurri hanno anche staccato il pass per i Campionati del Mondo del prossimo anno in Russia dal 26 agosto all’11 settembre.

Stasera Giannelli e compagni affronteranno alle ore 20.30 con diretta TV su Rai Tre e DAZN la Slovenia già battuta nel girone eliminatorio ma, la squadra di Alberto Giuliani, nella fase ad eliminazione ha cambiato passo trovando convinzione e qualità. Se dovessero vincere i nostri aversari, le Marche avrebbe un altro tecnico campione d’Europa quest’anno dopo Roberto Mancini nel calcio e Davide Mazzanti nella pallavolo femminile ma chiaramente noi puntiamo sul pugliese De Giorgi.

La semifinale contro la Serbia è stata molto combattuta con il primo set vinto ai vantaggi nonostante un avversario che ha regalato solo 2 punti (29-27), un secondo punto a punto fino al break di 3-0 per gli azzurri (25-22), poche pause ma fatali nel 3’ set (23-25) e 4’ set dominato (25-18) con una partenza sprint che ha indirizzato subito il parziale.

Di altissimo profilo al pari dei compagni la prova dei due biancorossi targati Cucine Lube Fabio Balaso e Simone Anzani.

Raggiante coach De Giorgi nel dopogara: “Siamo davvero contentissimi, i ragazzi sono stati straordinari a bruciare le tappe trovando il giusto feelig in tempi brevissimi. La gara è stata davvero difficile, in alcune fasi avremmo potuto fare meglio ma i ragazzi sono stati davvero bravissimi a rimanere sempre attaccati dimostrando carattere e voglia di arrivare”.

ITALIA-SERBIA: 3-1 (29-27, 25-22, 23-25, 25-18)

ITALIA: Giannelli 7, Pinali 17, Galassi 13, Anzani 7, Michieletto 23, Lavia 13, Balaso (L). Sbertoli. Ne: Recine, Romanò, Bottolo, Cortesia, Ricci, Piccinelli (L). All: De Giorgi

SERBIA: Kovacevic 16, Ivovic 4, Jovovic 1, Luburic 2, Podrascanin 13, Lisinac 3, Majstorovic (L). Atanasijevic 12, Okolic, Petric 8, Krsmanovic 6. Ne: Pekovic (L), Peric, Todorovic All: Kovac

Spettatori: 4367 Durata set: 40’, 29’, 29’, 26’

Arbitri: Oleynik (RUS) Maroszek (POL)

Italia: a 7 bs 20 mv 15 et 27

Serbia: a 7 bs 14 mv 7 et 22