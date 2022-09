Pallavolo, Italia contro Polonia: appuntamento con la storia

KATOWICE – Appuntamento con la storia per il volley maschile italiano che torna in una finale mondiale che mancava dal 2010 mentre risale al 1998 l’ultima affermazione. In quell’Italia iridata, allora come oggi, c’è Fefè De Giorgi, nel ’98 in campo come palleggiatore oggi in panchina a dirigere la squadra.

I Campioni d’Europa in carica contro i Campioni del Mondo uscenti. Italia-Polonia, una sfida attesa per 24 anni da De Giorgi che sogna il poker, ma da Ct dopo aver vinto tre titoli in campo. «Siamo qui e ancora non sappiamo come» – ha detto ai microfoni internazionali nel dopogara il capitano azzurro Simone Giannelli, palleggiatore in forza alla formazione di Perugia. «Pensavamo fosse impossibile battere per 3-0 la Slovenia. Non sappiamo ancora come, ma abbiamo vinto. Siamo una grande squadra. La finale è molto difficile e cercheremo di fare il nostro meglio in un palazzetto pieno».

La partita di semifinale contro la Slovenia battuta anche nella finale dell’Europeo, è stata praticamente perfetta. Incisivi in battuta, precisi in ricezione, concreti a muro e determinati in attacco, la squadra ha recitato a meraviglia lo spartito che un grande tecnico ha scritto per loro.

Stasera c’è l’atto finale, quello destinato ad essere ricordato e passare alla storia. La Polonia detiene il titolo e davanti al pubblico di casa non vorrà farselo sfuggire. Anche per questo sono favoriti. Dalla parte degli azzurri ci sono però i 5 set giocati dai polacchi sia nei quarti contro gli Stati Uniti che in semifinale contro il Brasile. Finora si sono dimostrati capaci di punte altissime di gioco con l’ex Lube Kurek e Bieniek sempre protagonisti, ma anche capaci di qualche passaggio a vuoto. Nella metà campo italiano con un super Balaso, nettamente il miglio libero del Mondiale, e un Anzani al top, sempre per guardare in casa Lube, le speranze sono concrete.

Si gioca alle 21 con diretta su Rai 1 e Sky Sport1. Alle 18 invece la finale per il bronzo tra Slovenia e Brasile.