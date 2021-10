Pallavolo, inaugurato il nuovo PalaTrave di Fano

Dopo un lungo iter durato cinque anni, è stato inaugurato il “Pala Trave”, una tensostruttura in gestione alla Virtus Volley Fano per far crescere tanti giovani giocando a pallavolo. Al via la A3

FANO – Inaugurare un nuovo impianto sportivo non è solo un fatto di cronaca ma un’occasione per rimarcare l’importanza di fare sport in strutture adeguate, moderne e all’avanguardia. Il taglio del nastro al nuovo PalaTrave di Fano è da considerarsi un momento importante per il volley marchigiano considerando che la struttura, in gestione alla Virtus Fano, sarà completamente destinata a far giocare a pallavolo a tanti giovani atleti alimentando un vivaio già fiorente.

Presenti al taglio del nastro il Presidente del CR Marche Fabio Franchini, il Presidente Regionale Coni Fabio Luna, il Presidente del CT Pesaro-Urbino Giancarlo Sorbini, il Sindaco di Fano Massimo Seri ed il patron Vigilar Alessandro Giuliani a rimarcare l’importanza della sinergia tra istituzioni per consentire di raggiungere risultati importanti per lo sport.

L’inaugurazione ha avuto momenti di commozione quando il Presidente della società ha ricordato Paolo Cioccia, Bibo Giacomini e Maurizio Gramolini, allenatori e dirigenti della Virtus che hanno dato tanto alla società ed alla città, e Benedetta Vitali, la giovane pallavolista scomparsa durante la tragedia di Corinaldo.

Dal futuro delle nuove generazioni che useranno l’impianto al presente con la presentazione ufficiale del roster della Vigilar Virtus Fano che parteciperà per il terzo anno consecutivo al campionato di serie A3 tenutasi al termine della cerimonia di inaugurazione dell’impianto.

Intanto è partita la prevendita dei tagliandi per l’esordio in campionato della Vigilar contro San Donà in programma domenica 10 Ottobre alle ore 18 al Palasport Allende.

Il prezzo del biglietto sarà di 10€, dai 6 ai 12 anni 5€, sotto i 6 anni ingressi gratuito.