Pallavolo: in campo la serie A3 maschile. Le altre marchigiane aspettano

La Cucine Lube osserverà Modena-Ravenna contendersi il diritto di sfidare i campioni d’Italia. Anticipo del sabato per MedStore e Videx. Fano in trasferta. A riposo le marchigiane di serie A2F

CIVITANOVA – Riparte la SuperLega con il turno preliminare dei playoff. La Cucine Lube è spettatrice interessata soprattutto al derby tra la LeoShoes Modena e la Consar Ravenna. Si gioca sabato alle 17 al PalaPanini. Ritorno sabato prossimo a Ravenna ed eventuale bella il 6 marzo. La Lube scenderà in campo certamente mercoledì 10 marzo tra le mura amiche in Gara 1 contro la vincente tra le due. Gara 2 si terrà in Emilia-Romagna domenica 14 marzo. La possibile “bella” il 20 o il 21 marzo all’Eurosuole Forum. Mercoledì 24 febbraio alle 18, però, c’è l’impegno di Coppa contro lo Zaksa sempre a Civitanova.

In serie A2 Femminile mentre la CBF Balducci Macerata si gode il momento magico grazie al successo infrasettimanale su Soverato, la Megabox Vallefoglia prosegue coi test amichevoli.

Il tecnico biancoverde Fabio Bonafede fa il punto al termine della settimana di lavoro in palestra della sua Megabox Vallefoglia, che attende a breve l’ufficialità della data di inizio della Poule Promozione e il relativo calendario. «Contro Ravenna – dice il tecnico della squadra che vinto il Girone Est – è stata una buona sgambata, durante la quale, come è naturale, abbiamo mostrato belle cose ed altre meno. È un periodo non facile per tutte le squadre: non avendo ancora la certezza sulla data di ritorno in campo è difficile lavorare in palestra e programmare la nostra attività, quando ancora non si hanno obiettivi e scadenze chiare».

Le marchigiane dovrebbero tornare in campo 28 febbraio, ma dipende molto anche dal sorteggio della prima giornata perché Roma e Pinerolo giocheranno proprio il 28 l’ultimo recupero del Girone Ovest.

Tutti in campo invece in serie A3 maschile.

Nel Girone Bianco sabato alle 20.30 la lanciatissima MedStore Macerata ospita San Donà di Piave mentre domenica alle 18 la Vigilar Fano sarà in trasferta a Montecchio Maggiore.

Nel Girone Blu la capolista Videx Grottazzolina sempre sabato alle 20.30 ospita la SMI Roma.