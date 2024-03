Pallavolo, in B maschile The Begin Ancona è in fuga

Il match del PalaLiuti lo vince la capolista The Begin Ancona che ospita Ferrara per allungare definitivamente sulle inseguitrici. In B1F bene entrambe le marchigiane che inseguono i playoff. In B2F super derby a Campiglione

ANCONA – Un match di cartello tira l’altro in serie B maschile gir. E e la The Begin Ancona (45) vincente al tiebreak a Castelferretti (38) ospita oggi alle 17.30 Ferrara (40) che ha battuto Forlì (16) per 3-1. In caso di successo anche contro la seconda in classifica gli uomini di Della Lunga allungherebbero decisamente sulle inseguitrici. Alle spalle insegue la La Nef Osimo (38) vincente a a San Severino che ospita la Sabini in contemporanea al match del Palabrasili. Dietro insistono il due composto da Paoloni (29) che ha vinto il derby al tiebreak a Porto Potenza (20) e la Sab Group Rubicone (27) che, con una striscia positiva casalinga aperta di 7 partite consecutive ha battuto anche la Nova Volley Loreto (23). I neroverdi di Iurisci guidano il gruppo della lotta salvezza che comprende tutte le altre. Oltre ai match di altissima classifica per la 20’ giornata si gioca Paoloni – San Severino (15), lo scontro salvezza tra Loreto e San Marino (21) domenica alle 17 al Palaserenelli, il derby tra Forlì e Ravenna. La Lube Volley ospita Rubicone.

In B1 Femminile girone D doppio successo per le marchigiane che tornano a marcare punti insieme. La Pieralisi (40) al secondo successo, ha regolato Trevi 3-1 mentre la Clementina ha vinto a Pontedera sempre 3-1. Guida Figline lontanissima a quota 49. Dietro Jesi c’è Cesena (39) vincente contro Pomezia (29) e quindi Volleyrò caduta in casa al tiebreak (37). Poi la Clementina (31) di Paniconi (31); Oggi alle 18 a Castelbellino ospita Nottolini Lucca (13) mentre la Pieralisi è a Pomezia alle 17

In B2 Femminile girone F Torna al successo dopo due sconfitte consecutiva la Carlo Forti (347) che vince a Collemarino al 2’ stop. Vince la Battistelli Pesaro (47) contro Montesilvano. Nulla da fare per Porto Potenza (26) sul campo di Pescara (24). Bene la Lardini (33) al PalaSige di Polverigi contro Rimini. Nel weeekend Collemarino a Bologna (16) cerca punti pesanti per la propria classifica, super derby a Campiglione tra CarloForti e Battistelli oggi alle 18. La Lardini scende a Montesilvano. Porto Potenza in casa con Cervia. La capolista Riccione (52) ospita Ravenna.