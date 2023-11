Pallavolo, in B maschile Ancona riapre il campionato

ANCONA – La 7’ giornata della serie B maschile gir. E riservava il big match domenicale tra la capolista 4Torri Ferrara e la The Begin Ancona. I dorici si sono imposti al tiebreak tenendo apertissima la lotta anche al primo posto. Vola la Sabini Castelferretti che dopo aver battuto proprio Ancona ha avuto ragione al tiebreak anche della La Nef Osimo. Prima vittoria esterna stagionale, seconda consecutiva, per la Nova Volley Loreto. Il derby a San Severino lo vince la Paoloni tra le formazioni più in forma del momento. In classifica guida sempre Ferrara (19) che però nel weekend osserva il turno di riposo. Proveranno ad approfittarne per ricucire il distacco sia la Begin Ancona (15) che gioca il derby con la Lube, che la La Nef Osimo (14) che ospita San Marino. Match di cartello al Banca Macerata Forum tra la Paoloni (12) e la Sabini (14). Scontro salvezza Potentino-San Severino. Loreto (11) attende Ravenna nel posticipo domenicale in un match che si annuncia molto equilibrato.

In B1 Femminile girone D la Pieralisi Jesi di coach Sabbatini si è aggiudicata il big match 3-1 contro Pomezia superando in classifica le pontine. Solo un punto per la Clementina di coach Paniconi sul campo di Capannori (LU) della Nottolini in lotta per la salvezza. Nel prossimo turno la Clementina ospita a Moie la giovane e talentuosa Casal De’ Pazzi che ha 3 punti in più in classifica mentre la Pieralisi, a un punto dalla vetta, va a Castelfranco di Sotto.

In B2 Femminile gir. F Nel weekend ancora un successo per la sistema X Collemarino contro Volley Team Bologna mentre a Filottrano la Lardini è caduta per mano di Montesilvano. Il derby a Pesaro lo vince la Battistelli sempre seconda a due punti dalla vetta contro Volley Angels. Porto Potenza interrompe la striscia positiva in trasferta a Cervia. Nel prossimo turno super derby Collemarino-Pesaro al Palabrasili sabato alle 21 tra le due neopromosse e rivelazioni del campionato. Le padrone di casa hanno un punto in meno ma la voglia di operare il sorpasso. Derby anche a Campiglione tra Volley Angels e Lardini che veleggiano a centro classifica. Ancora una trasferta romagnola per Porto Potenza stavolta a Rimini e con la possibilità concreta di ritrovare la vittoria.