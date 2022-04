Pallavolo, il weekend di serie A

MACERATA – Dopo il successo in gara 1 dei quarti di finale dei playoff di serie A2 Femminile, la Cbf Balducci è già al match point. Come agli ottavi, anche ai quarti la formazione di Paniconi ha fatto valere il fattore campo ed ora ha l’opportunità di chiudere la serie in trasferta. Si gioca domenica alle 17. Sassuolo con l’acqua alla gola per non chiudere anzitempo la sua stagione e prolungare la serie almeno a gara 3, ha un solo risultato a disposizione. «Mi aspetto una gara molto difficile per vari motivi – avvisa coach Paniconi – per la qualità dell’avversario e la difficoltà di giocare nell’impianto di Sassuolo. In caso di successo Macerata volerebbe in semifinale altrimenti tutto rinviato a gara 3 nel prossimo weekend a Macerata.

Weekend di riposo e davanti alla tv per la Cucine Lube Civitanova che guarderà da osservatrice particolarmente interessata la bella tra Trento e Piacenza. Chi vince sarà l’avversario giovedì 14.4 alle 20.30 all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche. I trentini sono reduci dalla qualificazione per la finale di Champion League, seconda consecutiva, a spesa della Sir Safety Perugia.

La Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia invece ha vissuto una settimana di festa dopo la conquista della meritata permanenza in serie A1 ed è già al lavoro per il futuro. Berasi, dopo l’impresa, saluta il volley giocato per dedicarsi al lavoro e alla famiglia. Kosheleva invece sarà ancora il faro della formazione biancoverde.

In A3 maschile domenica ora 18 si chiuderà la Regular Season al Banca Macerata Forum, con il derby tra Med Store Tunit e Vigilar Fano. Una sfida che ha il sapore di Play Off vista la qualità delle due squadre: Fano, nonostante la classifica dica ottavo posto, è un avversario di tutto rispetto, cresciuto nel corso della stagione e con un roster di qualità. Lo dicono le sette vittorie consecutive, l’ultima il 3 a 0 inflitto all’Abba Pineto. Macerata è in ripresa, ha collezionato due vittorie, contro Torino in rimonta e con un netto 3-0 a Brugherio. Ci sono quindi tutti gli elementi per un derby spettacolare.

Nella cornice del PalaVolley Santa Maria di Pineto sempre domenica alle ore 18 scenderà il sipario sul campionato regolare della Videx. Proprio come un anno fa Vecchi e compagni saranno ospiti della Abba Pineto in un big match, purtroppo o per fortuna, stavolta meno ricco di significato rispetto a quello della passata stagione. Sebbene il gruppo di coach Bertoli si giochi molto in questa sfida in virtù di un secondo posto ancora in bilico e conteso con Prata di Pordenone, il primo posto in cassaforte, sponda Grottazzolina, toglie molto fascino ad una sfida cui Vecchi e compagni si concentreranno con un approccio “inedito” visto l’appuntamento che li attende nel giorno di Pasqua con la SuperCoppa. L’occasione perfetta per fare le “prove generali”, contro un pezzo da novanta del girone bianco, in vista del secondo trofeo stagionale che verrà messo in palio il prossimo 17 aprile sul parquet di casa. Grottazzolina e Pineto una di fronte all’altra con l’ombra di un avversario comune che per ragioni differenti incombe minaccioso e che paradossalmente fornisce ad entrambe le squadre le motivazioni necessarie per dare vita ad un match di alto livello.