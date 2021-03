Pallavolo, il ricco programma della serie B nel weekend

ANCONA – In serie B maschile girone F1 i giochi in vetta non sono ancora fatti con l’imbattuta Paoloni Macerata che ha smesso di essere una sorpresa dimostrando di aver il piglio per guidare il resto del plotone ma che deve difendersi dalla Bontempi Ancona.

La trasferta in casa dei dorici, si gioca sabato alle 17.30 al PalaBrasili di Collemarino non è solo uno sfizioso dessert ma è il campo principale del girone F1.

In contemporanea al Palabellini di Osimo i padroni di casa ancora senza il palleggiatore Albanesi, ospitano la Sampress Nova Volley Loreto che riavrà al 100% il suo capitano Paco Nobili e che ha ritrovato anche Marco Caciorgna. Alle 19.30 invece Alba Adriatica ospita Volley Potentino.

Venerdì 2 aprile alle 20.30 si recupera il match della Settima giornata tra Sampress Loreto e Volley Potentino mentre Bontempi – Alba Adriatica si giocherà sabato 10 aprile alle 17.30.

Nel girone F2 la Montesi Pesaro sarà sabato alle 18 a Foligno mentre Città di Castello ospita la capolista imbattuta San Giustino che non ha ancora perso un set. In questo girone i problemi sono determinati ancora dalla positività nel team di Bellaria che rallenta anche i recuperi. I romagnoli finora hanno giocato solo 3 partite. La seconda fase dovrebbe partire nel weekend 8-9 maggio.

In serie B1 Femminile girone D1 sabato si gioca alle 18 a Moie il match tra Battistelli e Perugia con la squadra di Secchi che non gioca più dal 6 marzo. La Lardini Filottrano domenica alle 17.30 sarà a Imola che non gioca più dal 14 febbraio ma che ha vinto tutte le 4 partite disputate. Ancora ferma la Pieralisi Jesi. Venerdì alle 18 si recupera Lardini-Imola della Quinta giornata mentre il giorno dopo Imola gioca a Moie alle 18 per il recupero dell’Ottava giornata. In classifica la Battistelli guida una classifica altamente provvisoria con 15 punti in 6 partite.

In serie B2 Femminile girone I1 sabato alle 18 la Corplast Corridonia fresca del cambio in panchina con Messi al posto di Marega va a Cattolica. La Bcc Fano che ha giocato solo 5 incontri, sarà in trasferta alle 21 a Castiglione del Lago.

Nel girone I2 che, sembra incredibile, non ha partite da dover recuperare, la capolista Volley Angels ospita Pescara alle 17, Pagliare va a Manoppello alle 18 mentre Don Celso Fermo sarà sul campo d Villa Albula alle 17.30