Pallavolo, il punto sulla serie A

Ferma la Superlega e la serie A2 Femminile, in campo la A3 maschile con la Videx Grottazzolina e la MedStore Macerata a segno. Torna in campo la Cbf Balducci

GROTTAZZOLINA – Sesta vittoria consecutiva per la Videx Grottazzolina che nel Girone Blu di serie A3 ha vinto a Lecce 3-1 confermandosi in vetta a pari punti con Pineto con un punto di vantaggio su Galatina.

Bel successo esterno per 3-0 per la MedStore Macerata sul campo di Bolzano con un grande Ferri. I ragazzi di Di Pinto si confermano in buonissima forma, sesta vittoria consecutiva, e stanno rapidamente scalando la classifica. Ora è al 4’ posto a un punto da Portomaggiore.

Nulla da fare invece per la Vigilar Fano che ha ceduto in casa 3-1 alla capolista Motta di Livenza nonostante i 39 punti di uno straordinario Lucconi. I fanesi sono ottavi con 25 punti.

Mercoledì alle 20.30 turno di recupero per la CBF Balducci Macerata che in serie A2 Femminile ospita Soverato per il recupero della 4’ di ritorno che chiude il suo Girone Est. In palio punti preziosi per la qualificazione alla Coppa Italia.

La Cucine Lube Civitanova le cui voci di mercato hanno catalizzato l’attenzione degli sportivi, tornerà in campo all’Eurosuole Forum mercoledì 24 febbraio alle ore 20.30 per l’andata dei quarti di finale contro i polacchi dello Zaksa. Il ritorno poi si giocherà il 3 marzo in Polonia.