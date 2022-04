Pallavolo, il programma di serie B maschile e femminile

La corsa alla vetta prevede due turni interni complicati per Bontempi e Paoloni. In casa le due formazioni della vallesina di B1 F. Corridonia insegue la vetta in B2 mentre Pagliare sogna la salvezza

ANCONA – Campo principale del recupero della 13’ giornata di serie B maschile gir. G di pallavolo è il PalaBrasili di Collemarino dove alle 17.30 la capolista Bontempi Ancona (46) ospita la Montesi Pesaro (41) all’ultima chiamata per i playoff. La contendente al primato Paoloni Macerata (44) ospita alle 21 la Nova Volley Loreto (32) reduce da due sconfitte e vogliosa di riscattarsi. Derby interessante e sicuramente combattuto alle 18 a Castelferretti tra Sabini (24) e Volley 79 Civitanova (36). Match salvezza a San Giovanni in Marignano (25) per il Volley Potentino (18) che non può permettersi passi falsi. Poi mercoledì 13 giocherà il recupero a Loreto. Osimo (33) in trasferta ad Alba Adriatica (6) e il derby romagnolo tra San Marino (25) e Bellaria (6) completano il quadro.

In B1 Femminile gir. E la Pieralisi Jesi (24) ha un impegno non banale contro Volleyrò Casal De’ Pazzi (30) ma entrambe hanno un paio di partite da recuperare mentre il fanalino di coda Porto San Giorgio (3) gioca a Nottolini (29). Bella occasione per la Battistelli Termoforgia (31) in casa contro Civitavecchia (11) per avvicinarsi ancora alla zona playoff considerando le 3 partite da dover recuperare.

In B2 Femminile gir. H trasferta per le due marchigiane con la Bcc Fano (26) in casa della Teodora Ravenna Sett. Giovanile (37) capolista e Collemarino (11) a Faenza (31). Il destino di entrambe le marchigiane sembra abbastanza chiaro con le fanesi in zona tranquilla e le “gialle” condannate al ritorno in C. Nel gir. L una tranquilla e rilassata Porto Potenza (30) ospita Bisceglie (22) mentre Pagliare (11) e ancora in corsa per la salvezza attende Fasano (34) con l’obiettivo di fare punti pesanti. Corridonia (40) seconda a 4 punti ma 3 partite in meno rispetto a Teramo va a Montesilvano (14).