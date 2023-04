Pallavolo, il programma di serie B maschile e femminile

LORETO – Incandescente la lotta salvezza in serie B maschile. Terza vittoria consecutiva per la Nova Volley Loreto (24) di coach Giombini che, vincendo al tiebreak sul campo della US’79 (10) non solo ha staccato di 3 punti San Giovanni in Marignano (21) battuto in casa da Potentino (49) e atteso domenica al Palaserenelli per il big match salvezza, ma ha condannato la squadra di Bernetti alla serie C. Destino ormai inevitabile anche per Castellana Grotte (13) battuta in casa dalla lanciatissima La Nef Osimo sempre in scia alla capolista Molfetta e a Turi. Solo due squadre andranno ai playoff. Turno interno positivo per Modugno (26) contro la Lube anch’essa in una situazione che solo la matematica non chiude. La Delight sarà al Palabellini di Osimo sabato alle 17.30.

In B1 Femminile gir. D. Sempre più nei guai la Corplast Corridonia (25) battuta in casa anche da Cesena dopo lo stop con Trevi. Il cambio in panchina con l’arrivo di coach Fusco non ha portato alcun beneficio alla squadra. Il derby al Palatriccoli di Jesi e il conseguente sorpasso in classifica a spese della Pieralisi (30) è andato alla Clementina (31). Nel prossimo turno la squadra di Sabbatini è in trasferta a Imola, mentre la Clementina ospita la Corplast Corridonia in un derby incandescente soprattutto per le ospiti che, in caso di sconfitta avrebbero più di un piede in B2.

In B2 Femminile gir.E. il derby tra Monturano (11) e Polverigi (41) lo vincono le ospiti al tiebreak ed è stata una bella partita. Lucrezia (31) non ha avuto scampo contro la Teodora Ravenna (33) in un momento migliore di condizione. Pagliare (5) già retrocessa a Pistoia (41) ha fatto la sua partita senza assilli. Nulla da fare la De Mitri (28) contro Prato (54), mentre Porto Potenza (26) ha potuto poco contro Ambra Cavallini (61) seconda in classifica. Sabato altro derby per Polverigi a Porto Potenza che ha bisogno di aggiungere punti per la sua salvezza. Lucrezia va a Rimini, Monturano a Castenaso. Derby anche a Pagliare per la De Mitri Porto San Giorgio.