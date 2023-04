Pallavolo, il programma di serie B maschile e femminile

In B maschile Osimo è a 3 punti dai playoff, Loreto più vicina alla salvezza. In B1F la cura di coach Fusco per ora non ha guarito Corridonia. Derby a Jesi. In B2F partite proibitive per Porto Potenza e Porto San Giorgio

JESI – Dopo la pausa pasquale ripartono i campionati di serie B maschile. La 22’ giornata ha sorriso alla Nova Volley Loreto che ha sbancato all’Eurosuole Forum i giovani della Lube (13) sopravanzando San Giovanni (21) caduta ad Osimo (50). Gli uomini di Pascucci sono a tre punti dai playoff e continuando così hanno concrete possibilità di superare Turi. Modugno (23) battuta a Castelferretti (41) sente il fiato delle contendenti. Nel prossimo turno, a 4 partite dal termine, la US’79 (10) che in caso di sconfitta direbbe addio alla serie B, ospita la Nova Volley Loreto sabato alle 18 mentre Castellana Grotte (13) ospita la La Nef Osimo. Turno interno per Modugno contro la Lube e per San Giovanni in Marignano contro Potentino (46). Turi in casa contro la Sabini e Molfetta contro la Paoloni hanno bisogno di fare bottino pieno.

In B1 Femminile gir. D. Sempre più nei guai la Corplast Corridonia (25) battuta in casa (1-3) da Trevi (30) potenziale concorrente alla salvezza. Vittoria al tiebreak in trasferta per la Pieralisi Jesi sul campo della Tieffe Modena. Bella lotta ma solo un punto a Castelbellino per la Clementina contro Altino. La Corplast ha ancora un turno interno ospitando la Angelini Cesena (30) che non ha assilli di classifica ma il campo principale è il Palatriccoli di Jesi per il derby tra Pieralisi (30) e Clementina (28). In caso di successo della squadra di Sabbatini il discorso salvezza per Peretti e compagne sarebbe chiuso mentre la squadra di Mucciolo deve assolutamente andare a punti. Se ne vedranno delle belle.

In B2 Femminile gir.E. derby tra Monturano (10) e Polverigi (39). Lucrezia (31) ospita la Teodora Ravenna (30) in una partita tranquilla per entrambe. Pagliare (5) già retrocessa va a Pistoia (38) senza obiettivi. La De Mitri (28) ospita Prato (51), Porto Potenza (26) ha l’ostacolo Ambra Cavallini (58) seconda in classifica.