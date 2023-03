Pallavolo, il programma del weekend di serie B maschile e femminile

Si fa appassionante la lotta salvezza in B maschile: tutte in trasferta le contendenti nel weekend. In B1F le marchigiane sono tutte in linea di galleggiamento. In B2F i soliti derby animano il turno

I numerosi testa-coda della 18’ giornata di serie B maschile gir.E anche cambiato poco il volto della classifica soprattutto in coda dove la lotta è più appassionante.

Sconfitte piene per la Lube (12) che in casa contro Osimo (41), San Giovanni in Marignano (16) a Macerata (34), Civitanova (10) in casa della capolista Molfetta (50) e Modugno (18) per mano di Montorio (29). L’unica ad essersi mossa dalla casella di partenza è la Nova Volley (17) che ha ottenuto un punto a Porto Potenza (37) e, considerando che la lotta si giocherà in volata, ogni picco vantaggio preso sulle avversarie è particolarmente prezioso. Nel prossimo turno la corsa ricomincia ma non sono previsti scontri diretti. La Us’79 Civitanova ospita la Paoloni Macerata, San Giovanni in M. attende Montorio. Scontro al vertice sia per la Lube che va a Turi che per Modugno che ospita la capolista Molfetta. Castellana Grotte ospita Potentino mentre nel posticipo domenicale la Nova Volley Loreto ospita la Sabini in uno dei match più interessanti della giornata almeno quanto l’incrocio tra Ancona e Osimo.

In B1 Femminile gir. D ancora un successo pesante a Castelbellino per la Clementina contro la quotata Clai Imola terza in classifica e con parziali molto netti. Se non è crisi poco ci manca per la Corplast Corridonia battuta in casa da Campagnola, 3’ stop consecutivo. La squadra ha perso il passo di inizio stagione ed è molto altalenante nei risultati. Buon punto per la Pieralisi Jesi a Cesena tra due formazioni che erano divise solo da un punto ma resta il rammarico perché le prilline erano avanti 0-2. In classifica, guardando alla lotta salvezza, tolte le due modenesi che sembrano definitivamente staccate in fondo, ci sono 6 squadre, comprese le 3 marchigiane coinvolte nella lotta nella quale una squadra retrocederà. Si va da Trevi e Corridonia a quota 24, Cesena e Pieralini a 23, Clementina a Campagnola a quota 22. In vetta procede la corsa del Volley Team Bologna capolista con 9 punti di vantaggio su Altino seconda e 15 su Ravenna. Nel weekend riposa la Clementina, Jesi ospita Trevi per uno scontro diretto importantissimo mentre Corridonia a Forlì è attesa da un pomeriggio complicato.

In B2 Femminile gir. G debacle delle marchigiane. Si salvano solo Porto Potenza che ha vinto il derby salvezza a Pagliare e la De Mitri Porto San che ha fatto suo quello contro Apav Lucrezia al tiebreak. Nulla da fare a Pontedera per Polverigi (3-1) e per Monte Urano per Pistoia. Nel weekend derby tra deluse Monturano-Pagliare. Incroci proibitivi per le altre: Polverigi ospita Prato che è in 3’ posizione, Porto Potenza attende Riccione al 4’ posto della graduatoria, Lucrezia con Ambra Cavallini seconda in classifica. Punti salvezza pesanti in palio al PalaSavelli tra Porto San Giorgio e Castenaso.