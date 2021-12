Pallavolo, il programma del weekend di serie A

La Megabox anticipa sabato a Novara, la Cbf Balducci in Sardegna prima della pausa, la Cucine Lube in Brasile. La Med Store ormai senza Dennis scende a Pineto per il big match. Videx e Vigilar in casa.

GROTTAZZOLINA – Le vicende che hanno causato la separazione tra Angel Dennis e la Med Store Tunit Macerata interessano inevitabilmente anche la Videx Grottazzolina che ha nei cugini biancoverdi una delle principali antagoniste nel girone Bianco di serie A3 maschile. L’impegno dei maceratesi sul campo dell’Abba Pineto è un crocevia importante per i ragazzi di Di Pinto che, rispetto alla vittoria di Bologna di domenica scorsa, hanno un avversario decisamente più competitivo da affrontare. Per la Videx ancora senza Nielsen invece l’impegno è meno proibitivo, in casa contro la Sa.Ma. Portomaggiore, squadra però storicamente ostica per Vecchi e compagni. Turno interno anche per la Vigilar Fano contro Savigliano. I tre incontri si giocano in contemporanea domenica alle 18.

Dopo il tour de force in campionato e la vittoria all’esordio in Champions la Cucine Lube è partita alla volta di Betim in Brasile per giocare il Mondiale per Club, un mini ciclo di 4 partite che potrebbe riportare i cucinieri in cima al mondo.

La Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia anticipa sabato 4 dicembre sul campo della temibilissima Igor Novara alle 19. Le piemontesi seconde in classifica sono lanciatissime ma le biancoverdi di coach Bonafede non hanno nulla da perdere.

Turno importante invece per la Cbf Balducci Macerata. L’ultima di andata vede le arancionere in trasferta sul campo di Olbia con inizio alle ore 15.00. Per le ragazze di Paniconi che hanno chiuso la serie positiva di 6 turni c’è la voglia di riscattarsi dopo il mezzo passo falso interno di domenica scorsa che ha impedito di agguantare la vetta della classifica. Le avversarie Brescia e San Giovanni in Marignano che hanno un punto in più di Peretti e compagne sono impegnate rispettivamente in casa contro Sassuolo e in trasferta a Marsala. Il campionato poi osserverà una settimana di pausa per ripartire con la 1’ di ritorno domenica 19 dicembre con la trasferta di Ravenna.