Pallavolo, il programma del weekend della serie B maschile e femminile

In B maschile la Paoloni Macerata ospita la capolista a punteggio pieno Molfetta. Scontro salvezza a Loreto e Civitanova sponda Lube. Derby in B1 Femminile a Moie e a Polverigi in B2 Femminile

MACERATA – Il campo principale della 10’ giornata del campionato di serie B maschile gir. E è il Banca Macerata Forum dove la Paoloni Macerata (22) terza in classifica tenterà di arginare la corsa della capolista Indeco Molfetta (27) capace, finora di un filotto di 9 successi in 9 partite. Dall’eventuale passo falso della capolista è pronta ad approfittare la La Nef Osimo (23) che ospita il fanalino di coda Castellana Grotte (3). Al PalaLiuti va in scena la sfida tra le due quarte in classifica con la Sabini Castelferretti (21) che ospita Turi (21). Scontro pesante in zona salvezza è quello diretto tra la Nova Volley Loreto (5) che domenica ha trova il primo successo interno battendo la Lube al tiebreak e la Us ’79 Civitanova (3). La sfida con tanti ex nelle file dei civitanovesi potrebbe significare molto per chi dovese vincerla. Appuntamento domenica alle 17 al Palaserenelli. Altra sfida significativa per allontanarsi dalla zona rossa è quella tra la rediviva Ancona (10) e gli abruzzesi di Montorio (12) che, dopo un buon avvio, si sono fatti risucchiare nella zona calda. Stesso discorso con la sfida tra Cucine Lube (5) e Modugno (9). I giovani cucinieri di Rosichini non possono fallire l’appuntamento contro una formazione alla loro portata. Chiude il programma Volley Potentino (19) contro San Giovanni in Marignano (9) con i padroni di casa super favoriti.

In B1 Femminile gir. D vittoria pesante nello scorso weekend per la Pieralisi Jesi per 3-0 mentre la Clementina è caduta 3-1 ad Altino restando sul fondo della classifica. Un punto per la Corplast Corridonia a Trevi in uno scontro da formazioni che si equivalgono. Nel prossimo turno campo principale è il palas di Moie sabato alle 18 per il super derby tra le due formazioni della vallesina. Sembra uno scontro fratricida anche se siamo solo nel girone di andata ma entrambe hanno un disperato bisogno di punti. Trasferta domenica a Cesena per Corridonia. Le romagnole hanno tre punti in meno di Rita e compagne.

In B2 Femminile gir. G. derby a Polverigi tra la lanciatissima Tris Volley quinta in classifica e il fanalino di coda Monte Urano sabato alle 17.30. L’Apav Bcc Fano sale a Ravenna. Proibitivi gli impegni per Pagliare penultima, in casa contro Pistoia, per Porto San Giorgio a Prato e per Porto Potenza a Pontedera