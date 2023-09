Pallavolo, a Grottazzolina nel weekend scatta il Festival dello Sport

GROTTAZZOLINA – “Ogni buon raccolto dipende da una buona semina”. E’ con questo vecchio adagio che si può inquadrare e raccontare la mission principale che si pone la prima edizione del Festival dello Sport, ideata e promossa da M&G Scuola Pallavolo e Asd Pallavolo Grotta 50, con il contributo di partner istituzionali. “Velocità e lentezza” il tema portante di questo primo anno di kermesse, un progetto che vuole essere di lunga durata e che ha l’intento di coinvolgere un intero territorio senza darsi confini spazio-temporali.

Quello che vivrà nel weekend dal 22 al 24 settembre sarà dunque un primo atto di un’idea più ampia che non vuole concentrarsi solo in alcuni giorni, bensì disseminare nel corso dei prossimi mesi uno sguardo “diverso” sul mondo dello sport: nelle sue luci come anche nelle sue ombre, nella sua portata educativa come anche nel rischio di alcuni elementi diseducativi per la vita che lo sport alimenta, e che non sono solo quelli dei cattivi comportamenti sportivi, ma anche di quello che lo sport richiede nella prestazione rispetto alla vittoria.

Venerdì 22 Settembre dalle ore 21:15 presso la Sala Consiliare di Palazzo Passari in Montegiorgio (sede comunale), si terrà la presentazione del libro “La Storia della Pallavolo” di Lorenzo Dallari. Un Festival che nasce da un’idea di una società di pallavolo non poteva certo lasciarsi sfuggire l’occasione, avendolo come moderatore dell’evento del mattino seguente a Porto San Giorgio, di conoscere da vicino una vera e propria istituzione giornalistica del volley e dello sport. Nasce da qui l’incontro sul tema “La grande accelerazione? La pallavolo tra velocità e lentezza”, con l’autore pronto a dialogare con i presenti raccontando aneddoti e storie, attingendo dalle pagine del suo libro con l’intento di raccontare uno sport che proprio in questi giorni sta portando il Paese ancora una volta alla ribalta internazionale.

Sarà il Teatro Comunale di Porto San Giorgio, sabato 23 alle ore 11, ad ospitare l’evento “clou” di questa prima tre giorni, dal titolo (volutamente provocatorio) “Un futuro senza arbitri? Sfide e rischi tra velocità e lentezza”. Un evento che non ha precedenti per format e contenuti, e che vedrà sul palco figure di primissimo ordine nell’ambito arbitrale quali Fabrizio Pasquali (ex arbitro internazionale FIVB), Nicola Rizzoli (ex arbitro internazionale e consulente CONCACAF) e Matteo Spinelli (docente dei corsi di formazione del settore arbitrale FIP), moderati da una firma illustrissima del mondo giornalistico quale Lorenzo Dallari, già vicedirettore di Sky Sport e attuale direttore di Radio TV Serie A su RDS.

Domenica 24 Settembre dalle ore 17 sarà invece la volta di Grottazzolina: al palas di Via Fonte San Pietro andrà in scena lo spettacolo GOAL 1986, una produzione di Proscenio Teatro, con testo, regia ed interpretazione a cura di Stefano Tosoni e musiche di Lucio Matricardi, entrambi artisti di notevole caratura del nostro territorio.

Lo spettacolo sarà preceduto da ulteriori momenti di riflessione, alla presenza della Fondazione lavoro per la persona e degli atleti di Serie A di volley della Yuasa Battery Grottazzolina. L’evento, sul tema “Gioco e sport oggi, tra velocità e prestazione”, costituirà di fatto la chiusura di questo primo atto del Festival dello Sport, un appuntamento destinato a lasciare il segno nel territorio aprendo una visione nuova e diversa sullo sport in tutte le sue forme. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.