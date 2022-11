Pallavolo, gli Europei maschili tornano ad Ancona

Le Marche tornano protagoniste del grande volley per nazioni ospitando il girone dell’Italia di De Giorgi agli Europei Maschili del prossimo agosto. Abbordabile il girone per l’Italia Femminile di Mazzanti

ANCONA – Si è tenuto al Teatro di Corte di Palazzo Reale a Napoli il sorteggio delle pool dei Campionati Europei 2023 maschili e femminili, in programma la prossima estate e giunta alla 33’ edizione.

Dal 15 agosto al 3 settembre si svolgerà il torneo femminile mentre dal 28 agosto al 16 settembre quello maschile.

Il sorteggio è stato particolarmente amico delle ragazze del coach di Marotta Davide Mazzanti che se la vedranno nella POOL B con Romania, Bulgaria, Croazia, Bosnia Erzegovina e Svizzera.

Saranno 24 le formazioni al via divise in 4 giorni da 6. Si qualificano agli ottavi le prime 4.

Stesso cammino anche per la Nazionale Maschile inserita nella POOL A con Svizzera, Slovenia, Germania, Belgio e Estonia.

Tra gli atleti chiamati ad estrarre le palline dall’urna anche l’opposto mancino azzurro Yuri Romanò, campione d’Europa e del Mondo in carica con l’Italia di coach De Giorgi che ha detto. «È stato un anno fantastico per noi e giocare in Italia sarà bellissimo. Siamo una squadra che ha dimostrato il suo valore ma che è giovane e quindi ha margini per migliorare ancora».

Ancona, quindi torna ad ospitare la Nazionale di Pallavolo Maschile al Palarossini Estra-Prometeo. L’Italia vi giocherà parte delle partite della sua Pool, l’altra metà a Perugia.

La città di Ancona ha ospitato il Mondiale Maschile nel 1978 e nel 2010. Nel maggio del 2020 ha ospitato un girone della VNL con Italia, Bulgaria, Canada e Iran ma il fascino di un torneo importante come l’Europeo giocato poi da campioni in carica è ben altro palcoscenico per il capoluogo regionale.