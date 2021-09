Pallavolo giovanile, al via nel weekend Easter Volley 2021

Il tradizionale torneo internazionale di pallavolo giovanile femminile è organizzato in forma ridotta e per sole due categorie. Claudio Principi, organizzatore: «Importante comunque dare un segnale»

CAMERANO – Lontano dai numeri da record degli ultimi anni, Easter Volley ha scelto comunque di non saltare l’edizione 2021, scattando giovedì 9 settembre con la formula solita dei tre giorni di partite.

Solo due categorie al via per il torneo internazionale di pallavolo femminile giovanile, under 16 e under 18, con 5 squadre partecipanti in ciascun torneo, formula all’italiana e partite negli impianti di Camerano, Castelfidardo, Porto Recanati e Numana. Il torneo si disputerà nel rispetto di tutte le norme vigenti e, ad atlete e dirigenti è richiesto il Green Pass. Inoltre gli incontri si disputeranno con intervalli di due ore.

«Eravamo consapevoli di prepararci ad un’edizione ridotta – dice Claudio Principi, ideatore ed organizzatore della manifestazione che è dedicata come sempre alla memoria di Flavio Brasili e Daniele Principi – perché ovviamente il periodo storico è molto complesso, le società hanno appena ripreso l’attività o stanno per riprenderla, mentre tradizionalmente Easter Volley si gioca nel weekend di Pasqua che è il periodo clou della stagione. L’alternativa era saltare anche questa edizione e invece abbiamo ritenuto che, anche in forma più compatta e con due categorie al via invece che le solite quattro, mancano infatti U13 e U14, fosse comunque un segnale positivo per tutto il movimento».

L’appuntamento poi è già fissato auspicabilmente per il prossimo 14 aprile quando dovrebbe partire un’edizione 2022 più ricca e completa.

Le squadre al via sono 5 nella categoria Under 16, Bftm Camerano, Argentario Progetto VolLey, Pieralisi Rossa, Pieralisi Blu e New Team Volley Imola, e 5 anche nella categoria Under 18: Ozzano, Collemarino, UAU Pesaro Monteporzio, Pieralisi Jesi e Bftm Camerano.

Si giocherà in 4 località della Riviera del Conero: Camerano, Numana, Castelfidardo e Porto Recanati. La finale Under 16 si disputerà al PalaOlimpia di Castelfidardo sabato 11 settembre alle ore 14.30 mentre quella Under 18 alle 15.30 al Palasport “Daniele Principi” di Camerano in diretta sulla pagina Facebook di Easter Volley. La finale Under 16 sarà poi trasmessa in differita. A seguire ci saranno le premiazioni di tutte le formazioni partecipanti e della migliore giocatrice di ciascuna categoria scelta dagli allenatori. I premi saranno consegnati dalle autorità e dagli sponsor.

«Ringrazio particolarmente Bftm, Silvestri Spa e Uniqa per il loro contributo alla realizzazione anche di questa edizione di Easter Volley – ha concluso Claudio Principi – e allo sponsor tecnico Onorati Sport oltre ovviamente il Comitato Regionale Fipav che ci assicura la copertura arbitrale del torneo».