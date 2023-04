Pallavolo Giovanile, gli studenti delle scuole in piazza Pertini ad Ancona

ANCONA – Il volley arriva in piazza Pertini ad Ancona grazie al lavoro della Federazione italiana pallavolo, comitato regionale Marche, e con Andrea Luchetta, telecronista sportivo ed ex pallavolista italiano ospite d’eccezione. L’appuntamento è per lunedì 17 aprile, con una manifestazione dedicata al Volley S3, un’attività di avviamento al gioco della pallavolo attraverso attività ludiche e alcune facilitazioni per i ragazzi che lo praticano.

Questa manifestazione, rivolta ai ragazzi più giovani e alle scuole, si inquadra all’interno delle attività organizzate dalla Fipav nazionale per la promozione del Campionato europeo di pallavolo maschile seniores, in programma a settembre 2023 in Italia. La Federazione ha infatti deciso di assegnare l’organizzazione di eventi dedicati al Volley S3 in piazza ai comitati periferici delle cinque città, tra le quali c’è anche Ancona, che ospiteranno una tappa del campionato.

Gli eventi nelle piazze sono stati pensati per promuovere il Volley S3 sul territorio, l’attività sportiva a scuola all’insegna del divertimento, la socializzazione degli studenti, la conoscenza dei benefici di una sana alimentazione, e consolidare i già ottimi rapporti di collaborazione tra Fipav e mondo della Scuola.

Per la città di Ancona è stata scelta piazza Pertini, che risponde alle esigenze richieste dal Villaggio Volley 3. In caso di maltempo l’evento si svolgerà al PalaPrometeo Estra.

Il programma della giornata prevede: dalle 9 alle 12,30 l’accoglienza, su più turni, degli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole primarie e delle prime medie della città, della provincia e della regione, e dalle 14,30 alle 18 la partecipazione degli atleti più giovani delle società sportive marchigiane. I ragazzi avranno l’opportunità di confrontarsi con l’aiuto e i consigli di Andrea Lucchetta, che sarà affiancato da molti smart coach tesserati Fipav. All’interno del villaggio saranno distribuiti gratuitamente gadget a tutti gli alunni, insieme con il materiale promozionale dell’Europeo di Pallavolo Seniores in programma ad Ancona.