CASTELFERRETTI – Grande impresa dei ragazzi della Sabini Castelferretti alle finali nazionali della categoria under 12 “S3” 3×3. I ragazzi di coach Corrado Giangiacomi si sono messi al collo un argento che fa di loro la squadra vice-campione d’Italia.

Il risultato è stato conseguito a 800 km da casa, essendo fase nazionale del Trofeo “Spike volley” con le 21 formazioni qualificate in forza del titolo regionale organizzato a Corigliano Calabro (Cs). I giovanissimi biancazzurri protagonisti sono: Filippo Morsucci, Giulio Salvagni, Francesco Bonvini, Marco Donati e Federico Sterlacchini, guidati oltre che da coach Giangiacomi anche da Roberto Provinciali e Matteo Principi. La Sabini ha preceduto in classifica club del calibro dell’eterna Treviso, Catania che parteciperà con la prima squadra alla Superlega, Genova, Castellana Grotte e Torino.

Nel corso del torneo la Sabini ha battuto Assisi, Arco Riva, Potenza, Genova e Catania, battuta solo da Piacenza con la quale ha maturato la sconfitta sia nel girone che poi in finale. I tifosi che hanno atteso festanti il ritorno a casa descrivono la passione del movimento biancazzurro e la rilevanza del risultato, decisamente il migliore ottenuto da una formazione marchigiana alle finali Nazionali giovanili maschili e femminili.

Under 19 maschile ad Agropoli (Sa) la Cucine Lube eliminata nel girone preliminare, under 17 maschile in Valsugana la Cucine Lube ha chiuso al 9° posto, in under 15 maschile a Prato sempre la Lube al 5° posto, l’under 18 Femminile della Pall. Collemarino eliminata al girone preliminare a Vibo Valentia, l’under 16 Femminile a Catania all’11° posto, mentre l’under 14 femminile prevista a Casena a metà maggio è stata rinviata per la nota alluvione e si disputerà dal 3 luglio a Campobasso con la Pall. Collemarino presente.