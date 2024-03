Pallavolo giovanile, in archivio la prima giornata di Easter Volley

ANCONA – Ha preso il via l’edizione numero 30 di Easter Volley, memorial Flavio Brasili, torneo internazionale di pallavolo femminile giovanile con 124 squadre al via e 27 impianti coinvolti di 13 città. La prima giornata di gare ha messo in campo per almeno una partita tutte le partecipanti nelle tradizionali 4 categorie.

In under 13 “trofeo Marco Vive” partono forti le altoatesine di Neumarkt, Cento, la Bftm Camerano e il Cus Ancona. In under 14 “trofeo Massimo Governatori” Fermignano ha vinto il suo girone, come Rizzi Volley Udine, Sir Safety Assisi, Mondial Carpi, Pescara, La Nef Osimo, Riziz Volley, Vasto, Castel Jesi, Arabona. In under 16 solo vittorie per Volley Lab Polverigi, la Nova Volley Loreto, la squadra serba di Strand A, le croate di Zagabria e di Pola, Basilisco Mezzocorona e Gada Pescara, Rizzi Volley, Vicenza Volley. Esordio vincente per la Nazionale della Lettonia e per le slovacche di Nove Mesto. In under 18 si sono distinte nella prima giornata la Pallavolo Lizzana Rovereto, Mtv Astraco Milano, Pro Volley Roma, Pallavolo Collemarino, Lab Ancona Team Volley, Cbf Balducci Paoloni ed Elisir Vizzolo. A segno anche le ragazze ucraine di Ivano Frankirsk e le esordienti polacche di Wroclaw e di Pałac Bydgoszcz. Esordio positivo nel pomeriggio di ieri per le americane dal Minnesota di Northern Lights con due vittorie su due partite.

La giornata di venerdì 29 marzo è dedicata nella mattinata a chiudere i gironi eliminatori e ad avviare nel pomeriggio la fase che porterà alla lotta per definire la classifica. Appuntamento per tutti per le finali under 16 e under 18 dalle 14 per la cerimonia di premiazione sabato pomeriggio 30 marzo al Palarossini Estra-Prometeo di Ancona nel corso della quale verranno consegnati i riconoscimenti individuali alle migliori atlete, agli arbitri che dirigeranno tutti gli incontri e il premio “Lo Sport nel Cuore”. Nella serata di venerdì dalle 21 al Palaserenelli di Loreto corso allenatori tenuto da Marco Mencarelli, Direttore Tecnico dell’attività giovanile femminile nazionale.

Per Claudio Principi: «Questa per noi è un’edizione speciale e la prima giornata è stata subito molto piena ed emozionante». «Easter Volley si caratterizza sempre per un clima molto amichevole ma quest’anno – conclude Principi – noto se possibile un’atmosfera ancora più votata all’amicizia. Poi in campo di lotta palla su palla ma all’insegna della massima sportività».

Easter Volley porta in tutti i campi un messaggio di solidarietà grazie al sodalizio con Ambalt e di sensibilizzazione sul diritto alla difesa grazie alla partecipazione dell’Ordine degli Avvocati di Ancona. Alla cerimonia di premiazione ci sarà il coach di Marotta Davide Mazzanti, i vertici dello sport e i rappresentanti dei comuni che ospitano le gare e gli sponsor.