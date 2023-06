Pallavolo, i giovani marchigiani a confronto coi pari età

Al via il Trofeo delle Regioni maschile e femminile in Molise. Bene all’esordio le ragazze di coach Gambelli mentre i ragazzi di Giannini hanno ottenuto una vittoria e una sconfitta. Le favorite sono altre

CAMPOBASSO – E’ il Molise la regione che ospita questa edizione del Trofeo delle Regioni, il torneo maschile e femminile per selezioni regionali under 16.

La Fipav Marche si è presentata al via con la formazione maschile e femminile.

Le ragazze allenate dal coach pesarese Stefano Gambelli hanno esordito con due vittorie contro Valle d’Aosta e Umbria ma le big sono altre. Le squadre da battere saranno Lazio, Lombardia e Veneto. Oggi 28 giugno le marchigiane affrontano la Sardegna, partita sulla carta abbordabile mentre a seguire l’avversario saranno le campionesse uscenti della Lombardia, forti dei tanti vivai di valore, da Orago a Monza a Bergamo e altre realtà.

La formazione maschile affidata a coach Romano Giannini, vice di Blengini in Superlega ha nello staff anche Andra Stortoni (Nova Volley Loreto) come scoutman e videoman è a fortissima trazione Lube che ha fatto incetta di titoli giovanili regionali. Nella prima giornata hanno battuto la Campania 2-0 per perdere con analogo punteggio contro il Trentino a forte trazione del settore giovanile dei campioni d’Italia. Oggi pomeriggio le avversarie saranno prima la Toscana poi l’Emilia-Romagna.

Per l’edizione 2023 dell’Aequilibrium-Cup Trofeo delle Regioni, la Federazione Italiana Pallavolo, per la prima volta in assoluto, trasmetterà tutte le gare in diretta sul proprio canale YouTube.

Si gioca fino a sabato 1 luglio dalle ore 9 con le finali 1°-2° posto femminili e maschili. Il Trofeo delle Regioni per la Federazione Italiana Pallavolo è uno dei fiori all’occhiello dell’attività giovanile e rappresenta l’Italia del presente e del futuro. In passato, infatti, molti campioni che hanno vestito la maglia azzurra hanno preso parte a questa kermesse, conservando ricordi indelebili legati non solo alla pallavolo ma anche a momenti di condivisione e socializzazione. La prima edizione del Trofeo delle Regioni risale al 1982 e rappresenta da allora il culmine dell’attività portata avanti a livello territoriale e regionale.