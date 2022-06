Pallavolo giovanile, le Marche al Trofeo delle Regioni di Salsomaggiore

SALSOMAGGIORE TERME- È la città parmigiana che da oggi ospita la 37esima edizione del Trofeo delle Regioni che comincia con la cerimonia di apertura e che si giocherà fino al 2 Luglio.

Ritrovo alle ore 18.30 presso il parco corazza per più di 500 giovani atleti e atlete nati dopo il 2007 in rappresentanza di tutte le regioni d’Italia per la sfilata nelle strade della città emiliana raggiungendo Piazza Berzieri per un momento istituzionale con le autorità.

Da martedì mattina le 42 rappresentative scenderanno in campo per contendersi il prestigioso Trofeo che verrà assegnato con le finali in programma sabato 2 luglio presso il PalaSport di Salsomaggiore. Saranno dieci gli impianti che ospiteranno le 150 gare in programma.

Le selezioni marchigiane puntano a fare bella figura ma le possibilità di vittoria sono poche.

La formazione marchigiana maschile agli ordini di coach Romano Giannini e dal vice Marcello Ippoliti è inserita nel girone D e giocherà martedì 28.6 alle ore 9 contro la Lombardia per poi sfidare il Piemonte. Martedì poi le gare successive in base alla classifica. La squadra ha effettuato l’ultimo raduno a Caldarola.

La squadra femminile di coach Stefano Gambelli e il vice Massimo Citeroni è nel girone B ed ha anch’essa l’ostacolo difficilissimo rappresentato dalla Lombardia mentre contro il Friuli ci si giocherà il 2’ posto nel girone a 3. Le ragazze si sono allenate al Palaserenelli ospiti della Nova Volley Loreto.

Il canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo trasmetterà in diretta streaming le semifinali 1°-4° posto in programma venerdì 1° luglio e le finali 1°-2° posto in programma sabato 2 luglio