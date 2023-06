Pallavolo giovanile, la Lube Under 20 chiude al 5’ posto la Junior League

CIVITANOVA – La Cucine Lube Civitanova termina la 30’ edizione della Del Monte® Junior League 2023 con un successo in quattro set contro i pari età della Valsa Group Modena nella Finale per il 5° posto all’Eurosuole Forum.

Dopo un primo giorno quasi perfetto tra le mura amiche per i Lubini, grazie al successo per 3-0 (25-17, 25-14, 25-14) contro la Top Volley Cisterna e per 3-1 (25-15, 19-25, 25-18, 25-17) contro la WithU Verona, i biancorossi hanno perso al tie break contro la Vero Volley Monza (28-26, 25-18, 17-25, 20-25, 10-15) dopo aver guidato l’incontro per 2-0. Il team marchigiano si è così presentato forte dei 7 punti in classifica, alla vigilia del match da dentro o fuori con l’Itas Trentino. Il remake della finale di Superlega ma a livello giovanile ha sorriso ancora ai trentini capaci di piegare il team cuciniero 3-0 con parziali finiti a 20, 23 e 19.

Nella finale di consolazione per il 5’ posto i giovani cucinieri si sono imposti 3-1 (29-27, 23-25, 25-22, 25-14) contro Valsa Group Modena

Per il biancorosso Gaetano Penna autore nel match di 27 punti: «Siamo contenti della vittoria. Avremmo ambito a giocarci le Semifinali, ma era comunque importante onorare la sfida per il quinto posto, anche per il ranking. Non abbiamo avuto molto tempo per allenarci tutti insieme e questo ha un po’ viziato le nostre prestazioni, ma contro Modena nella seconda parte del match abbiamo alzato il livello al servizio e siamo riusciti a giocare senza pensieri, divertendoci. Il risultato è arrivato».

Alla fine la Del Monte®Finale Junior Leaguese l’è aggiudicataMonza capace di vincere 3-1 la Finale contro Brugherio e conquistando il trofeo per la prima volta. Del Monte®MVP è Edwin Arguelles Sanchez.Medaglia di Bronzo per Trento che ha battuto Padova 3-0.

Del Monte ® Junior League Classifica Finale

1 Vero Volley Monza

2 Gamma Chimica Brugherio

3 Itas Trentino

4 Pallavolo Padova

5 Cucine Lube Civitanova

6 Valsa Group Modena

7 Top Volley Cisterna

8 Sir Safety Susa Perugia

9 WithU Verona

10 Emma Villas Aubay Siena