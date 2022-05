Pallavolo giovanile, l’Academy Volley Lube si prepara alle sfide nazionali

Dopo i titoli regionali e due promozioni i biancorossi si misureranno con i migliori d’Italia. Freddi, responsabile del settore giovanile: «Lavoriamo per la crescita dei giovani e per vincere su tutti i fronti!»

CIVITANOVA – Sulla scia del settimo Scudetto della Cucine Lube Civitanova, l’Academy Volley Lube ha vissuto una fase esaltante caratterizzata dall’en plein di vittorie nelle finali provinciali e regionali con incetta di pass per i nazionali. Tra gli exploit primaverili luccicano due promozioni: dalla Serie C alla B con la Under 19 biancorossa e dalla 1ª Divisione alla Serie D con i lubini Under 15. Ciliegina sulla torta, le numerose convocazioni dei tesserati nelle Nazionali giovanili.

Circondato dai trofei Giampiero Freddi, responsabile del settore giovanile biancorosso: «Ci diamo da fare quotidianamente per la crescita dei ragazzi – spiega – L’entusiasmo e il culto del lavoro non sono fini a sé stessi, ma il traguardo resta sempre quello di essere protagonisti e vincenti! Noi ci siamo!».

Luci dei riflettori puntate sulla Under 19 Coal-Cucine Lube Civitanova, formazione di punta del vivaio, allenata da Gianni Rosichini, che ha vinto la Serie C regionale con un team di giovanissimi nati tra il 2004 e il 2007 dopo una grande rimonta. Un’impresa cesellata grazie agli sforzi comuni di Massimiliano Montecchiari, responsabile della squadra, del secondo allenatore Alessandro Paparoni.

Il medesimo gruppo di ragazzi ha tenuto alta la bandiera dell’Academy anche nel Torneo U19 (aggiunta di tre atleti grazie alla collaborazione con la Virtus Volley Fano), con vittoria del titolo regionale e relativo pass per le Finali Nazionali ad Alba Adriatica. Il gruppo parteciperà anche alla Finale Nazionale Junior League della Lega Pallavolo Serie A dal 10 al 12 giugno a Fano.

Serie C (U19): Ionut Ambrose (K), Massimiliano Tonti, Giuseppe Bonanni Paragallo, Michele Menchi, Gaetano Penna, Filippo Melonari, Marco Stambuco, Francesco Giacomini, Gianluca Cremoni, Francesco Vecchietti, Matteo Iurisci, Alessandro Talevi, Valerio Vommaro, Francesco Stella, Massimo Schiavoni. Nel torneo U19, in virtù dell’accordo con Fano nel roster sono stati inseriti Filippo Bartolucci, Pietro Galdenzi e Federico Roberti.

Ottimo percorso dell’Under 17 allenata da Gianni Rosichini e dagli. Il gruppo in Serie D ha mancato di un soffio l’accesso ai Play Off, mentre nel torneo giovanile di categoria si è assicurato il titolo regionale domenica scorsa superando a Pesaro la Volley Game Pieroni. La Finale Nazionale si giocherà a Monza dal 2 al 5 giugno.

Serie D (U17): Iurisci Matteo (K), Raccosta Davide, Vommaro Valerio, Vecchietti Francesco, Cremoni Gianluca, Baldoni Marco, Giacomini Francesco, Stambuco Marco, Melonari Filippo, Elisei Federico, Nardi Andrea, Talevi Alessandro, Stella Francesco, Schiavoni Massimo, Fermani Alessandro, Donati Lorenzo, Capodaglio Andrea, Ortenzi Edoardo.

Grande vetrina anche per la formazione Under15 del tecnico Federico Belardinelli promossa in Serie D. Nel match decisivo per il trionfo in Prima Divisione, giocato domenica a Casette d’Ete, i biancorossi hanno battuto la Travaglini Pallavolo Ascoli. Gli U15 hanno vinto anche il titolo Regionale di categoria. Sabato 21 maggio, a Camerano i cucinieri hanno liquidato in tre set la Nova Volley Loreto accedendo alle Finali Nazionali previste a Campobasso dal 9 al 12 giugno.

Prima Divisione (U15): Zamparini Diego (K), Lanciotti Samuel, Dolcini Diego, Giannini Federico, Miscoli Marco, Sbaffo Alessandro, Leombroni Simone, Piercamilli Riccardo, Zara Nicola, Coppari Tommaso, Alfieri Xavier, Tolentinati Lorenzo, Moretti Achille, Mariani Francesco.