Pallavolo giovanile, al via “Easter Volley” e a Fano è tempo di “Thirteen Cup”

Le Marche sono molto attive nel volley giovanile e se nella Riviera del Conero scatta l'Easter Volley per le squadre femminili, a Fano si gioca la Thirteen Cup per squadre under 13 maschili

CAMERANO – «Non sembra vero tornare a respirare finalmente l’atmosfera dell’attesa di vedere finalmente il torneo ripartire e ancora più emozionante del solito sarà la giornata conclusiva con la sfilata delle 70 squadre partecipanti e la premiazione di tutte le formazioni e delle migliori atlete». Ecco come Claudio Principi ideatore e organizzatore di Easter Volley, torneo internazionale di pallavolo femminile giovanile per 4 categorie femminile, saluta le 70 squadre che in 15 impianti di 10 comuni della Riviera del Conero cominceranno a giocare da giovedì 14 aprile alle 9.30.

L’under 18 organizzata in 4 gironi. Nel girone A il primo match al PalaSerenelli è quello della Rainbow Nova Volley che se la vedrà con Trento a cui seguiranno gli incontri con le umbre di Fossato e le lombarde di Seregno. Nel gir. B al Palabellini c’è il derby Osimo-Pagliare con le trentine di Basilisco e Trevi. Il gir. C al PalaOlimpia di Castelfidardo vedrà confrontarsi la Paoloni Appignano, Valsamoggia, Sir Safety Perugia, e Lakes Volley. Il gir. D a Osimo stazione parla marchigiano con Collemarino sempre tra le favorite opposta a Volley Angels con le due umbre Assisi e Spoleto pronte a dare battaglie. L’under 16 è il torneo come al solito più numeroso con ben 8 gironi al via e l’unica straniera del lotto, la Selezione di Zagabria, la cui presenza è stata sostenuta dalla Frontalini Petroli di Camerano. Le croate sono nel girone A al PalaCardinali di Loreto ed esordiranno giovedì alle 9.30 contro Valsamoggia. Il gir. B si gioca a Crocette di Castelfidardo, il C a Porto Recanati, il D alla palestra laterale del Palarossini, il gir. E. F e G in vari impianti di Civitanova. Numana, Camerano, Porto Recanati e Civitanova ospitano i 4 gironi del torneo under 14 mentre il torneo under 13 trofeo Marco Vive in girone unico si gioca tra il PalaPrincipi di Camerano e il Fair Play di Ancona.

Le finali under 16 e under 18 di giocheranno nella sala centrale del Palarossini Estra Prometeo in diretta sulla pagina Facebook ufficiale di Easter Volley mentre la finale under 13 “trofeo Marco Vive” al Palabellini di Osimo e la finale under 14 al Palaserenelli di Loreto saranno poi ritrasmesse in differita.

Il torneo memorial Flavio Brasili e Daniele Principi riafferma il gemellaggio solidale con Ambalt e beneficia del sostegno degli sponsor Uniqa, Bftm, Eurosped, Bcc Filottrano, lo sponsor tecnico Onorati Sport, la collaborazione della Fipav Marche, del Coni, e di tutti i comuni coinvolti. Alla cerimonia di premiazione è già confermata la presenza di una delegazione della formazione di serie A2 della Cbf Balducci Macerata impegnata nei playoff promozione di sere A2 Femminile.

In contemporanea a Fano andrà in scena la “Fano Thirteen cup “riservata a dodici formazioni Under 13 maschili che vedrà la disputa della finalissima il 16 aprile alle 15,30 al Palas Allende di Fano.

Si sfideranno tante tra le società più blasonate di Italia. Su tutte i Diavoli Rosa di Brugherio che hanno vinto lo scudetto u15 e u17 la scorsa stagione, la Colombo Genova che ha vinto proprio a Fano lo scudetto U19. Senza dimenticare la società più blasonata a livello giovanile degli ultimi 20 anni vale a dirsi il Volley Treviso. Ma a calcare i 5 campi allestiti tra Pala Trave, Palestra Trave e circolo tennis racchiusi nel giro di 200 metri ci saranno anche i laziali della Fenice Roma, per poi passare ai veneti dello Spes Belluno, i friulani della Pallavolo Prata ed i toscani della Pallavolo Sestese, chiuderanno poi il roster le marchigiane Volley Game Falconara, Volley Friends (Agugliano e Castelferretti), la Montesi Pesaro, la Vd Project e la Virtus Fano, con ben 400 presenze alberghiere a Fano nella due giorni di torneo.