Pallavolo Giovanile, al via le finali nazionali under 14 femminili

CAMPOBASSO – Dopo aver ospitato il Trofeo delle Regioni, il Molise resta protagonista ospitando le finali nazionali di pallavolo under 14 femminile non disputate a Cesena a metà maggio per l’alluvione e i tragici fatti. Le Marche saranno al via con le campionesse regionali della Pall. Collemarino e con la Cbf Balducci HR 3M ripescata per l’assenza di una avente diritto.

Il calendario prevede la prima partita contro la formazione sarda dell’Alfieri Cagliari mercoledì 5 luglio: «Per noi fondamentale per entrare tra le prime 12 – assicura Riccardo Cremascoli, tecnico di Collemarino – perché poi contro la campionessa regionale della Lombardia Visette Volley sarà proibitivo e contro la vincente del girone B di qualificazione speriamo di potercela giocare». La categoria under 14 è l’avvio del percorso giovanile che prosegue in under 16 e si conclude in under 18 e quindi è più difficile individuare delle favorite. La società dorica è campione regionale in carica anche in U16 e U18 ed ha già partecipato alle finali nazionali in entrambe le categorie disputatesi in Calabria e Sicilia.

Rispetto a metà maggio sarà della partita anche la CBF Balducci Paoloni 3M Volley che avrà l’opportunità di partecipare almeno alle fasi preliminari delle Finali Nazionali Giovanili. La squadra arancionera campione provinciale e vicecampione regionale delle Marche in quanto tra le migliori seconde classificate a livello italiano, è stata ammessa a partecipare al prestigioso torneo che assegna lo Scudetto Under 14 al posto di un’altra formazione avente diritto che ha rinunciato. Le atlete guidate da coach Nicola Bacaloni dovranno affrontare una prima fase di qualificazione in un girone da quattro squadre nel quale affronteranno nell’ordine le piemontesi del Leinì lunedì 3 luglio alle ore 9, le forti emiliane dell’Anderlini alle 16.00 e le valdostane del Csi Chatillon martedì 4 luglio alle 9, giocando sempre al PalaVazzieri di Campobasso. Solo in caso di primo posto del girone di qualificazione, l’avventura della CBF Balducci Paoloni 3M Volley continuerebbe nei giorni successivi nella fase finale, sempre a gironi, e poi ancora negli scontri diretti per decidere le posizioni dal 1° al 16° posto. Già ammessa alla fase finale è la squadra campione regionale in carica, la Pall. Collemarino. Per il presidente della Hr Volley Pietro Paolella «con enorme soddisfazione abbiamo appreso il nostro inserimento nelle Finali Nazionali Under 14 che valorizza il grande lavoro svolto dal nostro settore giovanile, staff tecnico e atlete».