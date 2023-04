Pallavolo Giovanile Femminile: Collemarino sempre protagonista

La promozione in serie B2 dopo un anno di serie C, 4’ posto in under 14 e 5’ posto in under 18 a Easter Volley, campioni provinciali under 18 e under16 e domenica la final four under 14

ANCONA – La Nuova Pallavolo Collemarino per la quantità dei risultati nel settore giovanile femminile è la principale realtà pallavolistica cittadina e non solo. Il dominio in questa stagione a livello provinciale è certificato dalla conquista del titolo territoriale under 18 e under 16 sempre a spese della Pieralisi Jesi. Nel prossimo weekend nella semifinale under 14 affronterà la Junors a Montemarciano sognando la finale del pomeriggio a Santa Maria Nuova contro la vincente di Castelferrretti-Pieralisi.

Inoltre, la squadra di serie C di Roberto Cremascoli ha ottenuto la promozione in serie B2 tornando nella categoria nazionale dopo solo una stagione in quella regionale. In questo contesto poi si inserisce l’ottimo risultato conseguito ad Easter Volley, torneo internazionale di pallavolo femminile giovanile con 108 squadre al via nel quale la società della località dorica ha ottenuto il 4’ posto nel torneo under 14, prima di tutte le formazioni marchigiane che hanno partecipato alla categoria con la squadra griffata Tiberi Assicurazioni e il 5’ posto in quello under 18 sotto le insegne di Sistema X. In under 18 la squadra ha perso una sola partita, quella dei quarti di finale, ma Easter Volley è stato un buon test per preparare le finali regionali del prossimo 7 maggio a Corinaldo. Il torneo under 13 è ancora in corso con la squadra che ha vinto il girone A.

Per coach Riccardo Cremascoli figlio d’arte, che è in attività giocando a sua volta in serie B nelle file della La Nef Osimo “siamo estremamente soddisfatti dei nostri risultati perché ogni anno questo bellissimo torneo ci serve per capire a che punto siamo nella preparazione per il finale di stagione. Dovremo limare ancora qualcosa, stare attenti ad alcuni particolari, ma so che tutte le ragazze di Collemarino saranno pronte e che potrò contare come sempre nel loro massimo impegno”.