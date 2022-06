Pallavolo giovanile, a Fano scattano le finali maschili

FANO – Da giovedì a sabato la città di Fano ospita la final eight di Junior League di volley maschile, 29’ edizione “trofeo Massimo Serenelli” con tutte le formazioni giovanile dei migliori club italiani. Il volley locale poi è anche assoluto protagonista perché la formazione della Vigilar è tra 8 migliori under 20 a contendersi il tricolore.

I fanesi sono in un girone di ferro con la Cucine Lube campione in carica, Trento e Perugia mentre nell’altro raggruppamento si confronteranno Monza, Padova, Santa Croce e Brugherio. Il contorno turistico aggregato ai giovani campioni fa già esultare gli albergatori che in un weekend di giugno beneficiano di una richiesta di incoming da non sottovalutare a conferma, ancora una volta che il binomio sport-turismo che in questa regione è più vivo che mai, ha fatto ancora una volta centro.

Fano sarà quindi la capitale del volley per un fine settimana a rinverdire una tradizione che questa città ha sempre avuto nella pallavolo e che consente di ambire al vertice giovanile. Per il neoeletto presidente della società Virtus Volley Fano Emidio Cennerilli, «negli ultimi otto anni di la società ha fatto un lavoro straordinario, lasciando una squadra in serie A, un settore giovanile florido e un’organizzazione eccellente abituata anche ad accogliere questo genere di eventi».

«Questa final eight – ha aggiunto il presidente della Fipav regionale Franchini – è come un nuovo attestato di stima e anche una ulteriore prestigiosa vetrina per il nostro movimento».

Tutte le partite saranno in diretta su Youtube. La finale si giocherà sabato pomeriggio al palas Allende, su un taraflex tricolore.

Le marchigiane esordiranno giovedì alle 9. I fanesi allenati da coach Angeletti e Sorcinelli contro Perugia mentre la Cucine Lube di coach Rosichini e Paparoni contro Itas Trentino alle 11. Il derby si giocherà alle 19. Venerdì è il giorno delle semifinali mentre sabato tutte le finali che delineeranno la classifica e assegneranno il tricolore