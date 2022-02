Pallavolo giovanile, Easter Volley riaccenderà i motori

CAMERANO – Dopo la cancellazione dell’edizione 2020 e quella disputata in formato ridotto del 2021 in settembre, l’edizione 2022 si annuncia “normale” almeno nella programmazione anche se non avrà probabilmente i numeri importanti del passato.

«Siamo realisti – dice Claudio Principi annunciando il torneo previsto dal 14 al 16 aprile –. Annunciare oggi, a campionati giovanili fermi, la 28’ edizione di Easter Volley può sembrare un azzardo, forse perfino una provocazione, ma siamo convinti che da qui a due mesi ci saranno tutti i presupposti perché si sia ritrovata una certa normalità e, proprio come segnale di ottimismo e di fiducia, informiamo tutte le società che negli anni hanno partecipato, i Comuni che ci sono stati vicino consentendoci l’utilizzo dei loro impianti e gli sponsor che non hanno mai smesso di credere in questo progetto, che noi ci siamo che la macchina di Easter Volley è in moto e quindi che anche loro si comincino a preparare».

All’insegna dell’ottimismo, Easter Volley annuncia un’edizione completa, con 4 categorie femminili, under 13 “trofeo Marco Vive” under 14-16-18 ma anche attività collaterali come il corso allenatori organizzato dalla Fipav.

«In questi due anni condizionati dalla pandemia lo sport ha perso moltissimo e i giovani sono stati molto condizionati nel percorso di crescita – insiste Principi. La competizione, lo stare in gruppo, l’affrontare il confronto diretto con un avversario, la condivisione di un obiettivo comune sono rimasti sospesi per un tempo che appare infinito e proprio per questo dobbiamo riprenderci quello che c’è stato tolto per fare spazio prioritariamente alla salute».

Da Camerano a Numana, da Castelfidardo a Porto Recanati e fino a Civitanova anche se l’obiettivo è toccare gli stessi 13 comuni che hanno ospitato l’edizione del 2019, Easter Volley intende riportare la carovana colorata e chiassosa in tutta la Riviera del Conero rinsaldando il binomio sport e turismo.

«L’entusiasmo ce lo stanno dando le tante e-mail e telefonate ricevute per chiedere se intendessimo ripartire nell’edizione prevista per Pasqua 2022. Questa è la risposta e non vediamo davvero l’ora di accogliere tutte le ragazze e i loro genitori» – insiste l’organizzatore.

Accanto ci saranno gli amici di sempre, volontari e sponsor che non hanno mai mollato.

«Da Bftm a Uniqa, NumanaBlu, Onorati Sport e sempre vicini all’Ambalt – conclude Principi – contiamo di dare presto nuovi aggiornamenti ma alle società dico di cominciare a programmare, di iniziare a parlarne con le famiglie perché solo sognando la normalità come partecipare ad un torneo di pallavolo ci sentiremo più vicini a noi stessi e alle nostre passioni».