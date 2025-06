Pallavolo giovanile, la Cucine Lube sul podio nazionale under 15

Terzo posto per la squadra di coach Berardinelli nelle finali di categoria a Gaeta. Solo ottava la under 20 di coach Paparoni a Bologna: tre sconfitte in tre partite

CIVITANOVA – Gli Under 15 della Cucine Lube Civitanova salgono sul gradino più basso del podio alle Finali Nazionali di categoria a Fondi e Gaeta. Dopo lo scivolone nella durissima sfida di semifinale contro i pari età dell’Allianz Diavoli Rosa Brugherio, la formazione allenata da Federico Belardinelli e Donato Di Ruvo ha avuto la forza mentale e la brillantezza atletica di rialzarsi subito superando la Kioene Padova nella Finalina per il bronzo con il massimo scarto (25-13, 25-22, 25-20). Fin dal primo set, dominato, i marchigiani hanno preso in mano l’inerzia dell’incontro con una partenza a dir poco arrembante, per poi aggiudicarsi in rimonta il secondo atto e chiudere i conti senza patemi nel parziale successivo.

A rendere ancora più dolce il podio biancorosso è arrivato il premio come miglior palleggiatore d’Italia a Matteo Talevi, una garanzia per la Lube. Thomas Primerano in evidenza nel torneo per la sua capacità realizzativa, menzioni anche per Tommaso Bucciarelli. Nota di merito per tutta la squadra e per il libero classe 2013 Giuseppe Meuli (2/3 anni sotto età). La squadra è stata rinforzata dai prestiti di Federico Borioni e Samuele Pedinotti in forza a Tolentino e Montesi Pesaro-Virtus Volley Fano.

Un cammino da applausi per i team Lube U15 negli ultimi anni, considerato l’oro nel 2022, il 5° posto nel 2023, l’argento nel 2024 e il bronzo nel 2025. Nel roster biancorosso anche un nome pesante come quello di Luka Stankovic, figlio di Dejan, ex centrale biancorosso e che l’anno prossimo tornerà a giocare nelle Marche con la maglia della Yuasa Grottazzolina.

Per coach Federico Belardinelli: «Siamo venuti nel Lazio con l’obiettivo per nulla scontato di salire sul podio e ci siamo riusciti con il giusto atteggiamento e proponendo una buona pallavolo. Siamo felici per la medaglia di bronzo, ma anche per il meritatissimo premio come miglior palleggiatore a Talevi, bravo a innescare una squadra che ha sempre lottato con grinta superando le tante difficoltà che si presentano nelle Finali Nazionali. Anche se abbiamo sprecato due chance in Semifinale non possiamo rimproverarci nulla perché affrontavamo una rivale come Brugherio, che si è confermata ostica sul piano fisico. I nostri ragazzi si sono rialzati da grande squadra nella sfida per il podio e quindi possiamo ritenerci soddisfatti!».

Ottavo posto conclusivo invece per la Cucine Lube Civitanova nella 32ª Del Monte Junior League “Trofeo Massimo Serenelli” a Bologna under 20. Dopo aver perso con il massimo scarto contro Romeo Sorrento e Mint Vero Volley Monza le due gare del Girone B, la formazione marchigiana allenata da Alessandro Paparoni e Matteo Pastocchi è andata a giocarsi il settimo posto contro la Kioene Padova e ha lottato con tutte le energie residue vedendosi però beffata al fotofinish. Sono stati i patavini a imporsi al tie break in rimonta a San Lazzaro di Savena. Avanti di un set, vinto ai vantaggi (27-25), i cucinieri hanno ceduto 25 a 22 il secondo parziale per poi tornare avanti nel terzo atto (25-18) e scivolare nel testa a testa della quarta frazione, sfuggita di mano 26 a 24. Stesso copione nel testa a testa finale perso 15 a 13 con grande rammarico. Tre sconfitte in tre partite non è un bilancio che può soddisfare lo staff biancorosso.