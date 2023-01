Al Torneo della Befana Under 17 vince la Lube Volley

La Nova Volley Loreto ha organizzato il Torneo della Befana a Loreto, per categoria under 17 maschili. Miglior giocatore Leonardo Alessi della Lube Volley. Bene le ragazze della Nova Volley al torneo di Imola

LORETO – Battendo in finale al tiebreak la Consar Ravenna, la Lube Volley ha vinto l’edizione 2023 del Torneo della Befana organizzato dalla Nova Volley Loreto per formazioni under 17 maschile.

Sul podio anche gli abruzzesi dell’Impavida Ortona che hanno battuto in finale 16-14 al tiebreak i padroni di casa della Nova Volley Loreto allenati da coach Luca Martinelli. Al 5’ posto la Virtus Fano che ha battuto 3-1 la Mg Scuola Pallavolo Grottazzolina.

I tecnici hanno premiato Leonardo Alessi della Lube Volley miglior giocatore della manifestazione.

Alla cerimonia hanno partecipato Francesco Leoni, presidente Comitato Fipav Ancona che ha ringraziato la società Nova Volley per l’organizzazione del torneo e ricordati a tutti i presenti l’importante appuntamento del prossimo settembre con gli azzurri della Nazionale Campione del Mondo che saranno protagonisti della fase a gironi, dal 28 agosto al 2 settembre. A nome della società organizzatrici il saluto del vicepresidente Gilberto Sturba, della dirigente Stefania Busilacchi che ha premiato i 6 arbitri del Comitato Territoriale che hanno diretto gli incontri, l’amministrazione comunale di Loreto e gli sponsor del torneo: Del Vicario, Lal, Co.Ri, Estego e SunForLife.

Coach Leondino Giombini, tecnico della formazione della Nova Volley Loreto di serie B, ha ricordato «l’importante valore dell’esperienza che i ragazzi fanno in un torneo di alto profilo come questo confrontandosi anche con giocatori e squadre mai incontrati prima». Il Torneo della Befana è stato organizzato dopo due anni di pausa per Covid.

Positiva anche la trasferta delle formazioni under 18 e under 16 femminili della Nova Volley Loreto che hanno partecipato al torneo BabyVolley organizzato dalla Diffusione Sport Imola il 3-4 gennaio. La squadra under 18 di coach Simona Battistini ha chiuso al 2’ posto sconfitta nella finale per il titolo dal Borgovolley Fidenza (PR) mentre la formazione under16 di coach Beatrice Rapari ha concluso al 7’ posto.