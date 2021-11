Pallavolo giovanile, la Bftm Camerano presenta le squadre

CAMERANO – “Ripartiamo dai giovani”. Ecco il messaggio di sintesi al termine della presentazione della stagione sportiva per la società di volley cittadina e lanciato non solo nelle intenzioni ma nei fatti da Claudio Principi, Presidente della società Bftm Volley Summer Camerano.

«Dopo due stagioni difficili per tutti – ha detto di fronte alle quasi 100 tesserate, i loro genitori, gli sponsor e le autorità – abbiamo deciso di ripartire rimarcando quello che siamo, cioè una società votata al lavoro sulle giovani e sulla capacità dimostrata negli anni di far crescere tante giovani pallavoliste».

Per ribadire il concetto il Presidente ha voluto come madrina della manifestazione l’ex centrale Sara Giuliodori, partita dal vivaio della Bftm e protagonista per tanti anni in serie A. Oggi è nei quadri tecnici della società con il ruolo di preparatore atletico della formazione under 16.

Al contempo è stata anche l’occasione per presentare il progetto di partnership “Crescere Insieme” messo a punto con la Volley Castelfidardo e presentato da Valentina Bellucci, altra ex giocatrice di riferimento nel panorama marchigiano del volley nazionale, e oggi Direttore Sportivo della Bftm con la presenza anche di Loriana Ottavianelli per la società fidardense.

Importante la rappresentanza istituzionale con Marco Principi, Presidente del Consiglio Comunale di Camerano, Francesco Leoni, Presidente del Comitato Territoriale Fipav di Ancona, Andrea Pietroni vice Presidente del Comitato Regionale Fipav e Fabio Luna, Presidente del Coni Marche.

Poi applausi e sorrisi per i gruppi minivolley, S3, under 12 allenati da Samuele Bertè, Beatrice Quintini e Marisa Corinaldesi, la Silvestri Imprese di Pulizie under 14 di Lorenzo Bratti e Alfiero Cianforlini, la Cafè Rico’s under 16 di Michele Rota e Beatrice Quintini e infine la Bftm Uniqa che disputa sia il campionato under 18 che la 1’ Divisione Provinciale agli ordini di Lorenzo Bratti e Damiano Guerrieri.

La società ha ringraziato anche gli sponsor Bar del Coppo, presente Enrico Marotta, Conero Experience, Elios e Camping Numana Blu.

La Bftm è anche l’ideatrice e organizzatrice di Easter Volley, il secondo più importante torneo italiano di pallavolo femminile giovanile che nel 2022 giungerà all’edizione numero 28.

«Dopo una special edition in formato ridotto disputata lo scorso settembre – ha annunciato Claudio Principi – contiamo di tornare nel tradizionale appuntamento del weekend pre-pasquale 14-16 aprile, forse non con le 130 squadre dell’edizione record del 2019, ma con numeri interessanti e, certamente con lo stesso entusiasmo di sempre portando nella Riviera del Conero oltre 3mila persone tra atlete e familiari ribadendo il binomio sport-turismo».