Pallavolo, i giovani marchigiani sul podio italiano

Al Trofeo delle Regioni maschile e femminile in Molise i ragazzi di Giannini hanno ottenuto il 3’ posto sfiorando l’accesso alla finale per il titolo. Le ragazze di Gambelli hanno chiuso al 11’ posto.

CAMPOBASSO – Anche se i campioni di questa edizione del Trofeo delle Regioni, il torneo maschile e femminile per selezioni regionali under 16, sono ancora una volta altri, in questa edizione le selezioni maschili e femminili hanno fatto bella figura e ottenuto buoni risultati.

La Fipav Marche si è presentata al via con entrambe le squadre

Di grande prestigio e per certi versi storico è il 3’ posto ottenuto dalla formazione maschile affidata a coach Romano Giannini, vice di Blengini in Superlega ed a forte trazione Lube con ben 10 biancorossi presenti. I ragazzi marchigiani hanno ottenuto uno splendido bronzo figlio della semifinale con il Veneto persa ai vantaggi del tiebreak dopo essere stati avanti anche di 3 punti. Sempre al tiebreak poi la squadra di Giannini ha battuto il Lazio e guadagnato un posto sul gradino più basso del podio dietro Veneto seconda e Lombardia campione.

Il percorso è stato ottimo, caratterizzato da un gioco sempre fluido anche grazie all’affiatamento presente tra compagni di squadra. In un torneo quasi perfetto hanno battuto la Campania, perso contro il Trentino, superato prima la Toscana poi l’Emilia-Romagna, la Sicilia e l’Umbria cedendo al Veneto in semifinale. Con un conto di 6 partite vinte e 2 perse di cui solo una nettamente, il bilancio è più che positivo e al di sopra delle attese.

Le ragazze di Stefano Gambelli hanno invece chiuso all’11’ posto.

Hanno esordito con due vittorie contro Valle d’Aosta, Umbria Sardegna, perdendo poi con la Lombardia. Le sconfitte nette con Veneto e Toscana hanno precluso l’accesso alle medaglie. Quindi la sconfitta con la Sardegna per il 9’ posto e la vittoria nell’ultimo match al tiebreak contro l’Abruzzo che ha posizionato le marchigiane all’11 posto della graduatoria. Il torneo è stato vinto dal Lazio in finale sulla Lombardia al tiebreak, terzo posto al Veneto.

Ora sempre a Campobasso si disputeranno le finali nazionali under14 femminile non disputate a Cesena a metà maggio per l’alluvione e i tragici fatti. Le marche saranno al via con le campionesse regionali della Pall. Collemarino e con la Cbf Balducci HR 3M ripescata per l’assenza di una avente diritto.