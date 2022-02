Pallavolo, giornata con le marchigiane tutte in campo

Turno infrasettimanale di recuperi per le formazioni di serie A maschili e femminili. Anche la Cucine Lube avrebbe dovuto giocare ma è ferma per Covid. La Megabox ospita le campionesse di Conegliano

URBINO – È il PalaCarnaroli di Urbino il campo principale di un inedito mercoledì di volley con tutte le marchigiane a tornare in campo dopo le fatiche del weekend.

La Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia con il vento in poppa e un margine di 5 punti sulla zona rossa, si gode la possibilità di confrontarsi con le campionesse di tutto della Prosecco Doc Imoco Conegliano. Le venete, in caso di successo, ritroverebbero la testa della classifica in coabitazione con Monza. In contemporanea si recupera anche uno scontro diretto per la salvezza tra Delta Trentino e Volley Bergamo che interessa ovviamente la Megabox che, nonostante l’entusiasmo, ha ancora come obiettivo primario la conquista della permanenza in A1.

A non molta distanza gioca in contemporanea anche la Cbf Balducci Macerata in A2 Femminile in trasferta a San Giovanni in Marignano per il recupero della 4’ giornata del girone A.

Il match vale il 2’ posto alle spalle di Brescia ma, per le ragazze di Paniconi, vincere significherebbe lasciare aperta la lotta al primato da mettere in palio domenica nella ulteriore trasferta sul campo della stessa Banca Valsabbina. La Balducci si presenta con due punti più della Omag con altre due giornate da disputare in questa regualar season.

In A3 maschile dopo il derby al PalaGrotta dominato dalla Videx sulla Med Store Macerata, i ragazzi di Ortenzi hanno un altro derby per il recupero della 3’ di ritorno, da affrontare contro la Vigilar Fano rigenerata dalla cura Castellano. I grottesi vogliono proseguire un momento magico che li ha portati a qualificarsi per la finale di Coppa Italia del 6 marzo.

Avrebbe dovuto giocare anche la Cucine Lube Civitanova contro Verona il recupero della 4’ di ritorno ed invece ulteriormente rinviata a data da destinarsi. La squadra dovrebbe tornare in campo domenica a Taranto alle 18, giocando poi anche mercoledì 2 marzo il recupero della 5’ di ritorno in casa contro l’Allianz Milano e poi sabato 5 marzo a Modena alle 20.30 il recupero della 6’ giornata approfittando dell’eliminazione di entrambe dalla Coppa Italia in programma nel weekend a Bologna. Le semifinali saranno: Perugia-Piacenza e Trento-Milano.