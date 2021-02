Gianlorenzo Blengini è il nuovo allenatore della Cucine Lube Civitanova

CIVITANOVA – Nessuna sorpresa rispetto a quanto anticipato e Gianlorenzo Blengini torna a guidare la Cucine Lube Civitanova come fece nelle stagioni 2015/16 e 2016/17, conquistando uno Scudetto e una Coppa Italia.

Per il tecnico il futuro era già scritto. «Da giorni parlavamo di un mio possibile ritorno alla Cucine Lube Civitanova in un prossimo futuro – ha detto lo stesso Blengini. Il Club ha poi scelto di cambiare la guida tecnica, sondando la mia disponibilità immediata, ed io ho potuto cogliere al volo questa chance grazie ad una clausola contrattuale inserita dal primo gennaio nel mio contratto federale e anche in quello di Mazzanti, CT della Nazionale femminile. Il tempo a disposizione non è molto, ma penso che questa sia una squadra di grande qualità, costruita con grandissimi giocatori, capaci di ottenere risultati in linea con quelle che sono le legittime aspettative di una società così importante».

In passato la Fipav aveva sempre avversato il doppio incarico per i tecnici della Nazionale ma, con il Ct della Nazionale Femminile il fanese Mazzanti approdato a Perugia, è chiaro che ci sarebbe stato il via libera anche per Blengini.

Il contratto del tecnico torinese prevede l’accordo anche per la stagione 2021/22.

La carriera di Blengini è da enfant prodige con l’approdo da capo allenatore in serie A1 nel 2011 a 34 anni a Vibo Valentia, poi Latina e la Lube prima di sedersi sulla panchina azzurra dove ha vinto l’Argento Olimpico di Rio de Janeiro (2016), il bronzo agli Europei in Bulgaria e Italia (2015) e l’argento alla Coppa del Mondo in Giappone (2015).

I social hanno raccolto l’incredulità di gran parte del popolo biancorosso che riconoscono a Fefè De Giorgi l’essere il tecnico più vincente nella storia di questa società.

Il tecnico salentino che potrebbe succedere proprio a Blengini sulla panchina azzurra dopo le Olimpiadi, ha vinto 11 titoli in 8 anni di Lube: 2 scudetti, una Champions, una Coppa Cev, due SuperCoppa, 4 Coppe Italia, l’ultima delle quali alzata un mese fa a Casalecchio di Reno.

Le motivazioni le ha spiegate il patron Giulianelli puntando, con questa scelta, a dare una scossa alla squadra, così come accadde quando fu sollevato Medei per far posto a De Giorgi sotto la cui guida è cominciato il periodo d’oro dei cucinieri. La Champions è quasi persa, dopo il 3-1 interno subito mercoledì con lo Zaksa, ma lo scudetto è assolutamente alla portata.

I tifosi ci sperano.