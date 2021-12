Pallavolo, le finali di Coppa Italia a gennaio con Mattarella

MACERATA – Manca un mese alle Finali Coppa Italia e lo spettacolo del volley femminile che incoronò Macerata campione, si giocherà al Palazzo dello Sport di Roma il 5 e 6 Gennaio 2022 organizzate da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport, che riportano nella Capitale dopo quasi 30 anni l’assegnazione della 44^ Coppa Italia di Serie A1 e della 25^ Coppa Italia di Serie A2.

Per la prima volta nella storia della competizione sarà il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella a consegnare la Coppa Italia di Pallavolo Femminile alla squadra vincitrice delle Finali.

Due giorni di grande pallavolo al Palazzo dello Sport di Roma, dove il 5 gennaio si disputeranno le semifinali della Coppa Italia Serie A1 mentre il 6 Gennaio sarà il turno delle Finali della Coppa Italia Serie A2 e della Coppa Italia Serie A1. La finale di serie A2 si giocherà il 6 gennaio alle 13.30.

Il cammino della Cbf Balducci Macerata verso la conferma del titolo parte domenica in casa contro Soverato alle 17 per gli ottavi di finale. In casa di successo la squadra giocherà in trasferta a Mondovì mercoledì 22 dicembre alle 20.30 sempre in gara unica. Quindi le semifinali da definire e l’ultimo atto, a Roma.

«Avendo chiuso il girone d’andata al 3’ posto il nostro cammino verso la finale sarà molto complicato – ha detto il Presidente della HR Volley Pietro Paolella – ma posso garantire che cercheremo in tutti i modi di guadagnare il diritto di difendere la coppa vinta l’anno scorso a Rimini. Si comincia domenica contro Soverato. Giocare e vincere quella finale per tutti noi è stata un’emozione incredibile che rimarrà non solo nella storia di questo club ma anche di quelle giocatrici che oggi stanno proseguendo la loro carriera in altre società. L’idea di giocare di fronte al Presidente Mattarella ci emoziona e sono certo che faremo tutti del nostro meglio, società, staff tecnico e giocatrici».