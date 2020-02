Pallavolo femminile: la volata verso la salvezza della Lardini

JESI – Come esercizio quasi matematico proviamo a fare chiarezza sul quadro della volata salvezza a 7 giornate dal termine della regular season del campionato di serie A1 di pallavolo femminile, dando per scontato che la Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta, pur se non condannata dalla matematica lo sia in teoria non foss’altro per i numerosissimi problemi di organico che ne hanno minato gli ultimi due mesi di campionato. Più su sembrano già tutti fuori dalla contesa, Cuneo a 23 punti e Brescia 21. La seconda retrocessa sarà dunque una, tra Lardini e Bartoccini, ma le ragazze di Schiavo, con un buon vantaggio, sono padrone del proprio destino.

Nonostante la sconfitta casalinga di domenica scorsa, la Lardini ha 5 punti di vantaggio sulle rivali, 17 contro 12, ha gli scontri a favore nel caso di arrivo a pari punti e ha ottenuto finora 2 vittorie in più delle umbre.

Anche se fare pronostici è sempre difficile, l’unico dato che accomuna le contendenti è che giocheranno entrambe 3 partite in casa e 4 in trasferta.

Sul terreno amico la Lardini attende Brescia, battuta all’andata e sostanzialmente tranquilla, lo stesso dicasi per Cuneo mentre l’ultimo impegno interno sarà contro la Uyba Busto Arsizio oggi seconda forza del campionato e destinata a rimanerci avendo 10 punti di vantaggio su Novara. La Bartoccini attende Caserta poi avrà Novara e quindi Cuneo. È in trasferta che la qualità degli avversari pende a favore di Partenio e compagne. Filottrano va a Chieri domenica, poi a Caserta, a Firenze e l’ultima sempre in Toscana a Scandicci. Perugia va a Brescia poi avrà l’armata praticamente invincibile di Conegliano al PalaVerde, Scandicci e Monza tutte squadre con grandi motivazioni playoff.

Realisticamente (e ripetiamo) con ampie possibilità di essere smentiti, Perugia potrebbe arrivare a 21 punti vincendo in casa con Caserta e Cuneo e magari compiendo un’impresa a Brescia. La Lardini è a 17, i tre punti con Caserta sembrano facili. Vincendo almeno una partita in casa tra Brescia e Cuneo o facendo qualche punto tra Chieri e Firenze il discorso sarebbe sostanzialmente chiuso. Gli sportivi di fede filottranese facciano pure i dovuti scongiuri ma il quadro è questo.

Non resta che godersi il finale anche se è doveroso dirlo di nuovo: la cornice è varia e i pronostici, come sempre, sono fatti per essere smentiti.

Ecco il tabellone degli impegni tra quelli in casa e quelli in trasferta