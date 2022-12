Pallavolo, la Megabox Vallefoglia vince 3-0 un derby senza storia

URBINO – Con parziali a 16-21-17 la Megabox Vallefoglia vince il derby marchigiano che chiude il girone di andata deel campionato di Serie A1 femminile dominando la partita in tutti i fondamentali. Inconsistente anche agonisticamente la prova della squadra di Paniconi che non ha trovato argomenti validi per opporsi alla classe di Kosheleva e della Mvp Hancock ma anche D’Odorico ha giocato un’ottima partita dopo aver vinto in estate i Giochi del Mediterraneo con la nazionale italiana.

In attesa che la mano di Djikema le permetta di fare anche i giri davanti e aspettando l’arrivo di Chaussee in posto 4, Macerata si lecca le ferite di un girone di andata chiuso a 6 punti in 13 partite, all’ultimo posto. Le padrone di casa, pur non incantando hanno condotto fin dall’inizio e mostrando superiorità in tutti i fondamentali. La Megabox invece fallisce la conquista dell’ottavo posto per differenza set che avrebbe significato prima storica qualificazione alla Coppa Italia per questo club.

Nel derby decisivo il muro delle biancoverdi di casa, ben 13, con una super Kosheleva, 17 punti personali orchestrate dalla Mvp Hancock. Per la Cbf una serata molto grigia. Ora la lunga pausa con la partenza del girone di ritorno dopo l’Epifania. La Megabox sarà in trasferta a Cuneo mentre la Cbf Balducci ospiterà Novara. Entrambe avranno le neo arrivate statunitensi, Drews a Vallefoglia, Chaussee a Macerata.

Sul 6-8 del 3’ set la partita è stata fermata per un problema sugli spalti a uno spettatore prontamente soccorso dai sanitari presenti. Dopo circa 7 minuti la partita è ripresa senza risvolti tragici.

Ecco il tabellino:

MEGABOX VALLEFOGLIA: Aleksic 8, Hancock 6, Kosheleva 17, Mancini 9, Piani 6, D’Odorico 13, Sirressi (L), Lutz, Carraro, Papa, Barbero, Berti, Ioni (L). All.: Mafrici

CBF BALDUCCI MACERATA: Cosi 5, Fiori (L), Abbott 10, Napodano, Ricci 1, Quarchioni, Okenwa, Molinaro 7, Milanova, Fiesoli 3, Malik 13, Poli, Djikema. All. Paniconi

ARBITRI: Frapiccini e Luciani

PUNTEGGIO: 25-16 (21’); 25-21 (27’); 25-17 (35’)