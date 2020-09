Volley, la nuova Lardini Filottrano è ripartita da zero

Il gruppo allargato ha cominciato a lavorare con le ragazze già disponibili. Per la B1 urgono rinforzi esperti e la società è al lavoro per rendere la squadra più competitiva e contribuire a far crescre serenamente le under

FILOTTRANO- La strada è ancora in salita per la Lardini Filottrano nonostante si sia lasciata alle spalle un periodo molto duro. La rinuncia alla serie A dopo 6 stagioni non ha spento la voglia di fare pallavolo e la società ha pensato un progetto che guardasse soprattutto al futuro. Il ripescaggio in B1 invece che in B2 come auspicato mette già in secondo piano il risultato sportivo.

La prima squadra riparte in serie B1 e le ragazze sono al lavoro con un gruppo totalmente under allargato anche alle più giovani, molte in quota under 17 che faranno esperienza soprattutto con il gruppo di serie C.

A guidare lo staff tecnico c’è Davide Persico per il quale è stata inoltrata alla Fipav una richiesta di deroga per poter fungere da primo allenatore in serie B1 pur non avendo al momento il titolo di allenatore di 3’ grado. A coadiuvarlo ci sarà Giorgio Vitali, mentre la squadra di serie C sarà allenata da Veronica Mariani che giunge a Filottrano dall’Esino Volley. Entrambe le squadre disputeranno i propri incontri interni al Palagalizia.

La squadra di serie C giocherà il sabato mentre la B1 resterà fedele alla domenica pomeriggio. In attesa di almeno 2-3 innesti di esperienza che diano ulteriore corpo alla squadra di B1, il gruppo, tra conferme e novità, si allena in vista dell’avvio del campionato di B1 fissato per domenica 8 novembre.

Al lavoro ci sono: le palleggiatrici Elena Cicoria ’02 in arrivo da Offanengo e Gaia Corella ’05 proveniente da Frascati, i liberi Martina Antonelli ’04, Emma Chiarot ’03, Alessandra Papi ’03, le opposte Beatrice Malatesta ’03 in arrivo dalla Conero e Rita Manuel ’04, le schiacciatrici Marta Pizzichini ’01, Gioia Carpera ’02, Giada Zappi ’03, e gli innesti sempre dalla Conero Ancona di Linda Borgognoni e Giulia Santarelli ’03, le centrali Desirèe Valeri ’03 e Matilde Marcellini ’03 sempre dalla Conero e Noemi Cangiano ’02.