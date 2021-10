ANCONA – Con la designazione dei gironi di serie D Femminile, la stagione dell’Ancona Team Volley comincia ad entrare nel vivo e un’altra tappa importante sarà l’appuntamento di domenica 17 ottobre alle ore 11 nella sala centrale del PalaPrometeo Estra.

«Anche per dare un segno di ritrovata normalità – spiega il presidente Antonello Del Mastro – ma anche per rilanciare un percorso che questa società sta facendo con piccoli ma inesorabili passi per contribuire al rilancio della pallavolo femminile nella città di Ancona, abbiamo organizzato la presentazione della stagione sportiva con tutte le atlete, dal minivolley alla serie D, i quadri tecnici e dirigenziali, gli sponsor e le autorità».

Sarà anche occasione di confronto e di riflessione.

«Ad oggi la difficoltà maggiore – insiste il presidente – è di tipo infrastrutturale che ci richiede uno sforzo organizzativo enorme perché non abbiamo un impianto in gestione nel quale poter fare pallavolo e ci dividiamo tra il Palasabbatini e la palestra dell’Istituto Podesti mentre per il minivolley ed S3 stiamo partendo anche in centro città alla palestra delle scuole Donatello». Il confronto con l’amministrazione comunale è costante.

Sotto l’aspetto sportivo, dopo un buon rodaggio in Coppa Marche, la squadra di serie D di coach Talleri si confronterà in campionato nel girone composto da Fabriano, Castelferretti, Mantovani, Offagna Castelplanio, Volley Castelfidardo e Nova Volley Loreto.

«Noi ci presentiamo da matricola, con quasi tutto il roster esordiente nella categoria – insiste Del Mastro – e lotteremo per ottenere quanto prima la salvezza per continuare questo percorso intrapreso che abbiamo disegnato con ambizione e altrettanto realismo».

Il campionato comincerà nelle prossime settimane così come è attesa la partenza dei campionati giovanili, under 18, under 16, under 14, Under 13 ai quali l’Ancona Team Volley è già iscritta.

«Contiamo davvero nella presenza numerosa di tutti i genitori delle atlete, gli amici sponsor, i rappresentanti delle istituzioni – ha concluso – perché certi percorsi, se fatti davvero insieme, condividendo difficoltà e successi, sono certamente più piacevoli».