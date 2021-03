Successo n.10 per la squadra di Paniconi che parte al meglio nella Poule Promozione superando Marsala 3-1 e scavalcando le siciliane in classifica. Mercoledì la semifinale di Coppa Italia a Vallefoglia

MACERATA – La CBF Balducci prosegue la striscia positiva che dura ormai da oltre due mesi e 10 partite tra Coppa e Campionato. A Macerata cade anche la Sigel Marsala, squadra ostica che già giovedì a Vallefoglia aveva messo in difficoltà anche la Megabox.

Il momento delle arancionere resta fantastico sotto l’aspetto dei risultati con una vittoria di squadra ed anche in una serata nella quale Lipska era partita bene per poi essere sostituita dopo due set e mezzo da Maruotti. Prestazione meno scintillante di altre per la CBF che però ha confermato la sua solidità. Per le ragazze di Paniconi è la prima vittoria nella Poule Promozione, decima consecutiva che consente di salire in classifica a quota 36 scalzando dal 6’ posto proprio le siciliane.

In cronaca, il 1’ set vive su strappi. Il servizio di Mancini porta all’allungo decisivo. Martinelli piazza l’ace del 23-19. Il set lo chiude proprio Mancini 25-21. Nel 2’ set parte meglio la Sigel sul servizio di Demichelis (0-3). Pomili, alla fine mvp, guida la riscossa ma Marsala si tiene in vantaggio e va al traguardo 18-25 senza guardarsi indietro. Alla ripartenza si procede sul filo dell’equilibrio. Peretti si affida a Renieri che sigla l’ace del sorpasso del 20-19. Martinelli mura Gillis e regala 2 set point a Macerata. L’ex Mazzon mette out per il 25-22. Nel 4’ set Marsala ha esaurito la spinta e Macerata chiude 25-18 con l’attacco di Renieri.

Mercoledì a Vallefoglia c’è il derby marchigiano di semifinale della Coppa Italia in gara unica.

Ecco il tabellino:

CBF BALDUCCI HR MACERATA – SIGEL MARSALA 3-1

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Pomili 18, Martinelli 13, Sopranzetti (L2), Giubilato, Renieri 18, Pirro, Lipska 15, Peretti 2, Mancini 10, Maruotti 5, Rita, Galletti, Bisconti (L1). All. Paniconi

SIGEL MARSALA: Caserta 2, Mc Call Ginnis 14, Nonnati 0, Mistretta, Mazzon 15, Demichelis 5, Parini 9, Vaccaro (L), Pistolesi 8, Colombano, Caruso 6, Soleti 3. All. Amasio

Arbitri: Dell’Orso e Somansino

Risultato: 25-21 (23’); 18-25 (22’); 25-22 (27’); 25-18 (24’)

Note: Macerata: bv 4 bs 10 muri 10; Marsala: bv 2 bs 7 muri 12.

Gli altri risultati della 2’ giornata: Green Warriors Sassuolo – Megabox Vallefoglia 3-1; Lpm Bam Mondovì – Cutrofiano 3-0; Acqua e Sapone Roma – Soverato 3-0; Omag San Giovanni – Pinerolo 3-2