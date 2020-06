Pallavolo femminile, a Castelbellino scocca l’ora di Luca Secchi: è il nuovo allenatore

CASTELBELLINO – Si completa anche la casella alla voce allenatore per la Termoforgia Castelbellino che ha scelto il tecnico sardo Luca Secchi anche se manca ancora l’ufficialità.

Nativo di Sorgono (NU), 45 anni, nella passata stagione era impegnato nel girone D di serie B1 sulla panchina di Aragona prima di rassegnare le dimissioni a gennaio. Si tratta di un allenatore esperto, con tanti anni di serie A alle spalle. Affermatosi nella sua isola in B1 e in A2 alla guida dell’Hermae Olbia, ha guidato poi Soverato prima di “emigrare” sportivamente in Piemonte con altre 3 stagioni tra Mondovì e Chieri.

Ottenuta la promozione in massima serie per la quale ha avuto il premio Tecnico dell’Anno a livello regionale dalla Fipav Piemonte, è stato esonerato il 16 gennaio 2019 per poi ripartire nella passata stagione in B1 in Sicilia ad Aragona, società che l’anno prossimo parteciperà al campionato di serie A2 avendo acquisito il titolo al pari della Megabox Vallefoglia.

Oltre al lavoro con i club Secchi ha avuto modo di portare avanti una collaborazione di lungo corso con le nazionali giovanili, rivestendo anche il ruolo di vice allenatore della nazionale Juniores, con cui ha partecipato ai Mondiali di categoria nell’estate 2017.

Dopo la buonissima parentesi agli ordini di coach Solforati, la Termoforgia Castelbellino del presidente Gianfranco Amburgo riparte quindi da un tecnico professionista che vive la palestra 24 ore su 24, ambizioso e con tanta voglia di rimettersi in gioco.

Nelle stagioni scorse il neo coach è stato avversario della Lardini Filottrano quando era sulla panchina di Chieri. Secchi ha vinto la concorrenza dei tecnici marchigiani Cerusico, Lombardi e Fusco.