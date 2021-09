Pallavolo Femminile, l’Ancona Team Volley vuole stupire

ANCONA – L’Ancona Team Volley griffata nella prossima stagione “Ca.tu.na Stacchiotti G” è pronta ad esordire nel weekend in Coppa Marche in casa della Lardini Filottrano

La formazione allenata da coach Mauro Talleri coadiuvato da Massimo Canonico, approccia il primo impegno ufficiale stagionale con l’intento di fare bella figura anche contro una squadra di categoria superiore. Il team bianco-rosso-nero è salito di categoria rispetto alla scorsa stagione e «le motivazioni delle ragazze sono altissime – dice l’esperto tecnico – perché per molte sarà la prima occasione di misurarsi in serie D e dovranno necessariamente alzare l’asticella. Il gruppo è formato da atlete under 18 con l’aggiunta di alcune atlete più esperte e ci presenteremo ai nastri di partenza del campionato con l’obiettivo di ottenere la salvezza».

Il girone di Coppa Marche prevedrà oltre alla trasferta di Filottrano, quella della settimana successiva a Fabriano e poi l’impegno in casa contro Offagna al PalaSabbatini. Il campionato inizierà nel weekend 23-24 ottobre.

«Siamo consapevoli di partire con un gap di esperienza e probabilmente tecnico rispetto a molte delle nostre avversarie – insiste Talleri – ma forse, proprio per questa consapevolezza, il gruppo lavora sodo e con grande attenzione sia sotto l’aspetto fisico, con il preparatore atletico che la società ci ha messo a disposizione, che tecnico. Quando c’è voglia di fare è più facile migliorare e raggiungere i risultati anche se ci vorranno tempo e pazienza. Alla squadra ho detto che dovremo essere aggressivi in tutti i fondamentali ed esaltare le nostre qualità agonistiche prima ancora che tecniche. Con il Direttore Tecnico Raffaella Cerusico crediamo in questo gruppo e sono certo che avremo ragione».

La stagione in corso si annuncia come un’annata di transizione per molte società che, dopo due anni di pandemia, devono tornare a fare attività di reclutamento per i più piccoli riprendendo un percorso di crescita per i gruppi giovanili che hanno sofferto per stagione agonistiche interrotte o cominciate in grave ritardo e che hanno allontanato tanti giovani dallo sport.

«Quest’anno vedo tanto entusiasmo e molte famiglie stanno portando le figlie ai nostri corsi avviamento – conclude coach Talleri – anche perché il presidente Del Mastro e gli altri dirigenti lavorano con grande impegno per far crescere la società, inserendo figure professionali nell’organico e questa è la base fondamentale per offrire un servizio di qualità».

L’ultima riflessione il coach dorico la dedica ai trionfi della Nazionale italiana campione d’Europa sia al maschile che al femminile. «La pallavolo, grazie alla Nazionale, vive un momento di grande visibilità ed è l’occasione per aumentare i praticanti dopo due anni difficili per tutti».