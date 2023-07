Pallavolo, favorevole sorteggio di Champions per la Cucine Lube

CIVITANOVA – « Qualche incognita, ma bene così » . Ecco il commento del DG Beppe Cormio dopo il primo atto ufficiale della CEV Champions League 2024 con i sorteggi dei turni preliminari e dei gironi della Main Phase con delle modifiche last minute alle fasce per ranking. Nell’anno del 50° anniversario della CEV, le urne dell’European Broadcasting Centre in Lussemburgo hanno tratteggiato il cammino della Cucine Lube Civitanova, al via nella Fase a Gironi da testa di serie. I cucinieri sono finiti nel Gruppo E con il sestetto belga del Greenyard Maaseik, la formazione ceca del VK Lvi Praga e la migliore seconda del 2nd Round preliminare.

« Il sorteggio, come sempre, ci riserva delle incognite perché conosciamo poco il Maaseik rispetto alle altre squadre belghe – aggiunge l’esperto dirigente biancorosso. Non abbiamo mai giocato contro Praga e non sappiamo chi ci raggiungerà dai Preliminari. Una formazione come la nostra non si può lamentare visto che, soprattutto in terza fascia, figuravano potenziali avversarie molto scomode. Il rischio era altissimo perché sulla carta Ziraat, Halkbank e Tours sono formazioni più esperte e insidiose rispetto a Praga. La certezza dell’approdo ai Quarti si ha solo con il primo posto, ma guardando la composizione dei gironi possiamo esprimere un cauto ottimismo » .

Alle altre italiane non è andata altrettanto bene. Per la Itas Trentino campione d’Italia ed inserita nella Pool B, ci sono i polacchi del Resovia, i francesi del Tours avversari dei cucinieri nella scorsa Champions.

Per Piacenza nella Pool C c’è il Berlino, l’Halkbank Ankara che ha eliminato l’anno scorso la Cucine Lube

In base alle indicazioni della CEV, la Lube osserverà questo calendario con una sola partita già certa, l’ultima, e le altre da definire in base alla logistica, le trasferte e le esigenze televisive. Per la squadra di Blengini il sorteggio è positivo anche dal punto i vista della raggiungibilità del luogo di gioco:

21, 22 o 23 novembre 2023: Cucine Lube Civitanova – Migliore seconda del 2nd Round Preliminare

28, 29 o 30 novembre 2023: VK Lvi Praga (Repubblica Ceca) – Cucine Lube Civitanova:

12, 13 o 14 dicembre 2023: Greenyard Maaseik (Belgio) – Cucine Lube Civitanova

19, 20 o 21 dicembre 2023: Cucine Lube Civitanova – VK Lvi Praga (Repubblica Ceca)

9, 10 o 11 gennaio 2024: Migliore seconda del 2nd Round Preliminare – Cucine Lube Civitanova

17 gennaio 2024: Cucine Lube Civitanova – Greenyard Maaseik (Belgio)