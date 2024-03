Pallavolo, Fano ospita la Final Four di Coppa Italia di A3 maschile

FANO – Tutto pronto per la final four di Coppa Italia di serie A3 maschile. Dopo la grande prestazione nel derby contro Macerata vinto sempre sul terreno amico per 3-0, i virtussini affronteranno un altro appuntamento cruciale della stagione e altamente prestigioso giocando la fase finale di Coppa Italia ed ospitando la competizione nel palas amico.

Si comincia sabato 2 marzo alle 17 quando i fanesi giocheranno la prima semifinale contro il Gabbiano Mantova, leader del girone bianco con 52 punti, frutto di ben 18 vittorie e solo 3 sconfitte, l’ultima nell’infrasettimanale per 0-3 in casa contro Motta di Livenza. La semifinale è una partita unica che i marchigiani disputeranno dopo l’ottima prestazione in campionato contro Macerata anche se il Gabbiano, che fa della compattezza del gruppo l’arma migliore, è probabilmente l’avversario più competitivo della categoria. Con il pronostico a favore dei lombardi, per i ragazzi di Mastrangelo sarà più facile mentalmente affrontare le difficoltà di un match che si annuncia di altissimo profilo.

I lombardi, ormai lanciati verso la finale promozione per la serie A2, potranno schierare il loro sestetto tipo con i recuperi dello schiacciatore Parolari e dell’opposto Novello, ex Belluno, già affrontato da Fano la scorsa stagione nel girone bianco. A completare il sestetto ci sarà l’altro schiacciatore Yordanov, bulgaro come Dimitrov, il palleggiatore Martinelli, i centrali Miselli e Ferrari (ex Portomaggiore) ed il libero Catellani. Caratteristica del gruppo allenato dal bravo Serafini sono l’amalgama e l’unità, considerato il fatto che una buona parte del roster proviene dalla serie B.

Anche la Smartsystem arriva a questo appuntamento al top della forma: le tre vittorie in campionato contro tre delle prime sei squadre in classifica hanno galvanizzato l’ambiente fanese. Il team allenato da Vincenzo Mastrangelo avrà dalla sua parte anche il pubblico che potrebbe risultare alla fine il settimo uomo in campo. L’altra semifinale si gioca a seguire, con prima battuta prevista per le 19.30, tra la Monge Gerbaudo Savigliano e OmiFer Palmi.

Domenica 3 marzo le due semifinaliste vincenti si affronteranno dalle 18 in poi nel match che assegnerà la Coppa.

Per coach Mastrangelo: «Ci siamo meritati questa Final Four e adesso che ci siamo vogliamo vincerla mettendo in campo tecnica, tattica e anche cuore. Sono a Fano da meno di due mesi e ci terrei subito a regalare a questa città e alla società un trofeo così importante. So cosa significa vincerlo e quanto può essere importante, soprattutto per affrontare al meglio il finale di stagione. Qui a Fano mi trovo benissimo, sono stato accolto bene dalla società e dai tifosi, ho sempre visto in questa squadra il potenziale per fare bene».