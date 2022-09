Pallavolo, agli Europei sarà Anzani e Balaso contro Chenenyeze

CIVITANOVA – Saranno ancora una volta tantissimi i tifosi della Cucine Lube appassionati di volley che mercoledì 7 settembre, alle 17.30, si godranno il quarto di finale dell’Europeo Maschile tra Italia e Francia che si gioca a Lubiana in Slovenia. Gli azzurri di Fefè De Giorgi con Anzani, Balaso e Bottolo sfideranno la Francia Campione Olimpica in carica di Chenenyeze, centrale, neo acquisto biancorosso.

Dopo aver eliminato agli ottavi Cuba di Yant e dell’ormai ex Simon, c’è un altro ostacolo da superare e decisamente più ostico dei caraibici. In palio c’è un posto in semifinale e il torneo entra nel vivo. Bellissimo l’abbraccio sottorete tra lo stesso Simon e i due ex compagni alla Cucine Lube Anzani e Balaso. Quando la partita finisce resta solo l’amicizia.

La Francia ha sofferto più del previsto per battere il Giappone al tiebreak dimostrando di non brillare per continuità di prestazione nell’arco del match ma ogni partita va storia a sé. Derby anche in panchina tra De Giorgi e Andrea Giani che guida la Francia. I due ex compagni di squadra proprio in azzurro vorranno superarsi anche sotto l’aspetto tattico.

L’Italia arriva in grande fiducia alla sfida con un super Balaso in forma stellare e Anzani partito dalla panchina ma il cui ingresso a gara in corsa è stato decisivo per portare definitivamente il match contro Cuba dalla parte degli azzurri. Solo panchina invece per Bottolo che sta facendo esperienza ad un livello nel quale non è mai stato impegnato.