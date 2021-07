Pallavolo, l’esordio della Cucine Lube in SuperLega è a Padova il 10 ottobre

Il programma per i Campioni d'Italia prevede Trento alla 3’ giornata, Modena alla 6’ mentre Perugia sarà dopo il Mondiale per Club. Si gioca anche il 26/12. Cormio: «Calendario equilibrato»

CIVITANOVA MARCHE – Chiuso il mercato è la volta della compilazione dei calendari. Comincia a Padova, in trasferta, il prossimo 10 ottobre la SuperLega per la Cucine Lube Civitanova in SuperLega Credem 2021/22, Campione d’Italia uscente.

L’esordio in casa sarà la settimana successiva contro la temibile Piacenza poi trasferta a Trento. L’atteso scontro con Modena sarà alla 6’ giornata mentre l’ultima di Regular Season vedrà la sfida contro Perugia appena dopo il Mondiale per Club. Prima giornata di ritorno nel turno di Santo Stefano.

Ufficiali anche le date della Supercoppa italiana con le semifinali fissate per sabato 23 ottobre 2021 con questo programma: Cucine Lube Civitanova – Monza e Perugia-Trento. La Finale si giocherà domenica 24 ottobre

Per quanto concerne la Coppa Italia i Quarti di Finale si giocheranno domenica 2 gennaio 2022 mentre la Final Four è fissata per il weekend del 22 – 23 gennaio 2022

Per il Direttore Generale Beppe Cormio «l’avvio mi sembra equilibrato e, dopo alcuni anni, vedo un calendario un po’ diverso, che tiene conto dei valori e della classifica dell’anno precedente. Forse lo scontro a Trento arriva presto, ma il cammino dell’andata è buono, con le sfide contro Modena e Perugia in casa. Il turno di riposo prima della gara con la Sir sarà poco indicativo perché mi aspetto che la Lube difenda il titolo iridato al Mondiale per Club, come è giusto che sia, e che quindi sia impegnata in quella settimana o comunque sfrutti quel turno per recuperare un match. Semmai sarà significativo andare a Perugia nell’ultima di ritorno, un anticipo di Play Off che speriamo non metta in palio punti troppo importanti. Detto questo, penso che le prime giornate siano da prendere con le pinze. Dovremo stare attenti».

Ecco il cammino della Cucine Lube Civitanova nella Regular Season 2021/22. Le date sono soggette a possibili variazioni per esigenze tv.

1a giornata – andata 10 ottobre 2021, ritorno 26 dicembre 2021:

PADOVA vs Cucine Lube CIVITANOVA

2a giornata – andata 17 ottobre 2021, ritorno 29 dicembre 2021:

Cucine Lube CIVITANOVA vs PIACENZA

3a giornata – andata 31 ottobre 2021, ritorno 6 gennaio 2022:

TRENTO vs Cucine Lube CIVITANOVA

4a giornata – andata 3 novembre 2021, ritorno 9 gennaio 2022:

Cucine Lube CIVITANOVA vs VERONA

5a giornata – andata 7 novembre 2021, ritorno 16 gennaio 2022:

MILANO vs Cucine Lube CIVITANOVA

6a giornata – andata 14 novembre 2021, ritorno 30 gennaio 2022:

Cucine Lube CIVITANOVA vs MODENA

7a giornata – andata 21 novembre 2021, ritorno 6 febbraio 2022:

VIBO VALENTIA vs Cucine Lube CIVITANOVA

8a giornata – andata 24 novembre 2021, ritorno 13 febbraio 2022:

Cucine Lube CIVITANOVA vs RAVENNA

9a giornata – andata 28 novembre 2021, ritorno 20 febbraio 2022:

CISTERNA vs Cucine Lube CIVITANOVA

10a giornata – andata 5 dicembre 2021, ritorno 27 febbraio 2022:

Cucine Lube CIVITANOVA vs TARANTO

11a giornata – andata 8 dicembre 2021, ritorno 6 marzo 2022:

MONZA vs Cucine Lube CIVITANOVA

12a giornata – andata 12 dicembre 2021, ritorno 13 marzo 2022:

Turno di riposo Cucine Lube CIVITANOVA

13a giornata – andata 19 dicembre 2021, ritorno 20 marzo 2022:

Cucine Lube CIVITANOVA vs PERUGIA