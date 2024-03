Easter Volley: Coach Mazzanti alla premiazione, il DT azzurro Mencarelli tiene un corso allenatori

La rassegna internazionale di pallavolo femminile giovanile compie 30 anni e dal 28 al 30 marzo sarà più di un torneo. Oltre 350 partite in 3 giorni e grande festa con la premiazione al Palarossini per il sabato di Pasqua

CAMERANO – L’edizione numero 30 rappresenta un compleanno speciale per Easter Volley, memorial Flavio Brasili, con 124 squadre al via ed eventi anche collaterali al semplice torneo di pallavolo giovanile femminile.

Le novità le annuncia l’organizzatore Claudio Principi che fornisce alcuni dettagli.

«Alla cerimonia di premiazione fissata per sabato 30 marzo al Palarossini Estra Prometeo avremo coach Davide Mazzanti che chiuderà il suo campionato di A1 sulla panchina di Trento nel prossimo weekend e porterà la sua esperienza e sicuramente darà qualche buon consiglio alle ragazze» annuncia Principi ricordando l’esperienza che il coach di Marotta, giovanissimo, fece sulla panchina della Bftm Galassia Volley su indicazione proprio di Flavio Brasili. «Per la serata di venerdì 29 marzo dalle ore 21, invece, abbiamo organizzato un corso di aggiornamento per allenatori al Palaserenelli di Loreto grazie alla disponibilità della Nova Volley Loreto e il docente sarà di assoluta eccezione: Marco Mencarelli, Direttore Tecnico dell’attività giovanile femminile nazionale». Molte altre novità verranno presentate nel corso della conferenza stampa prevista per martedì 26 marzo organizzata congiuntamente all’Assessorato allo Sport della Regione Marche. «La vicinanza delle istituzioni è molto importante per noi e nell’Assessore Chiara Biondi abbiamo trovato grande disponibilità» ha concluso Principi.

Easter Volley manterrà la formula consolidata con 4 categorie al via, under 13 “trofeo Marco Vive” under 14-16-18, tre giornate di gara e la cerimonia di premiazione sabato pomeriggio 30 marzo al Palarossini Estra-Prometeo di Ancona con tutte le squadre presenti, le premiazioni delle migliori atlete, degli arbitri e la consegna di alcuni premi speciali come quello “Lo Sport nel Cuore”.

In Under 13 “trofeo Marco vive” ci saranno 28 formazioni al via comprese due formazioni serbe. In under 14 torneo che da quest’anno sarà dedicato ad uno sportivo come Massimo Governatori ci saranno 24 formazioni a contendersi il titolo anche qui con una squadra serba in mezzo alle italiane. In under 16 il torneo si impenna con 40 squadre e, la rappresentanza straniera prevede squadre serbe, croate, slovacche, la nazionale della Lettonia. In under 18 il torneo è a 32 squadre con rappresentanza da Stati Uniti, Polonia, Serbia e Ucraina.

Si giocherà in 27 impianti di 13 comuni ma Easter Volley porterà anche il solito messaggio di solidarietà grazie al sodalizio con Ambalt che festeggia anch’essa un compleanno speciale e che consegnerà il premio speciale “Lo Sport nel Cuore” e di sensibilizzazione sul diritto alla difesa grazie alla partecipazione dell’Ordine degli Avvocati di Ancona. Tutti gli aggiornamenti, risultati, foto e programma su www.eastervolley.it e sui profili social ufficiali.