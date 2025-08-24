Pallavolo, Duflos-Rossi entusiasta della Cucine Lube

CIVITANOVA MARCHE – Lunedì comincia la prima settimana piena di lavoro all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche, in vista della stagione 2025/26 per la Cucine Lube. Concentrazione massima, tanta voglia di lavorare con il gruppo contraddistinguono lo schiacciatore francese Noa Duflos-Rossi.

L’atleta, alla soglia dei 18 anni, si allena sul campo di uno dei palazzetti che lo hanno fatto innamorare della pallavolo assaporando la prima esperienza con la Cucine Lube Civitanova. Forte di una buona sintonia con il gruppo, a suo agio con la lingua inglese e già piuttosto abile nel capire le indicazioni dello staff in italiano, il campione iridato Under 19 parla dell’ottimo impatto con l’ambiente e svela i suoi propositi mostrando di avere già le idee ben chiare.

«Fin dal primo momento in cui sono entrato all’Eurosuole Forum ho provato emozioni incredibili guardandomi intorno», dice Noa Duflos-Rossi. «Per anni ho ammirato il palazzetto in televisione guardano i match della Cucine Lube Civitanova. Quasi non mi sembra vero di essere qui e avere il privilegio di allenarmi un su campo in cui il mio nuovo Club ha scritto pagine importanti di storia».

Tra le difficoltà da superare ci sono quelle linguistiche per lo schiacciatore biancorosso minimizza. «Per il momento provo a capire una nuova lingua, ma ho le mie difficoltà nel comprendere ogni cosa. Tra le priorità, al di là dell’intenzione di farmi valere in campo, c’è il desiderio di imparare il prima possibile un italiano fluente per integrarmi al meglio. Mi sono avvantaggiato con lo studio, ma devo continuare ad applicarmi. Sono qui per allenarmi sodo, migliorare il livello, guadagnarmi la possibilità di giocare e dare il mio contributo per vincere molte gare«.

«Di sicuro – conclude – percepisco un’atmosfera positiva. Un ottimo inizio in vista della stagione agonistica».

Noa Duflos-Rossi si allena con il regista Mattia Boninfante, vincitore del bronzo alle Universiadi con la maglia azzurra, il libero Francesco Bisotto, lo schiacciatore Eric Loeppky, il palleggiatore Santiago Orduna, i centrali Marko Podrascanin e Davi Tenorio.

Gli altri compagni arriveranno dopo il Mondiale in programma nelle Filippine dal 12 al 28 settembre. A proposito della Nazionale di De Giorgi, dopo il grave infortunio alla mano di Daniele Lavia che priverà l’Italia di uno dei suoi titolari, si aprono spazi di protagonismo per il biancorosso Mattia Bottolo che potrebbe essere il prescelto per sostituire il giocatore della Itas. Gli altri griffati Lube nella spedizione saranno Balaso e Gargiulo. La scelta per il quarto schiacciatore-ricevitore, anche alla luce dell’elenco dei 25 iscritti per il torneo iridato alla Fivb, si riduce a tre elementi (Sani, Recine e Gardini con un favorito d’obbligo il posto 4 di Verona che si sta già allenando con Michieletto, Bottolo e Porro.

Con le rispettive nazionali anche i nuovi Kukartzev e D’Heer.

La Superlega inizierà il 19 ottobre, con l’esordio casalingo in Regular Season contro la Yuasa Battery Grottazzolina,